La empresa Enel informó que desde este martes 28 de setiembre hasta el sábado 2 de octubre habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao. En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel en su pronunciamiento.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

MARTES 28

Pueblo Libre (09:00 a 17:00)

CALLE JOSE MARIANO ARCE CDRA 5, CALLE VALENCIA CDRA 1, CALLE GRANDA CDRA 4, AV. PAQUE 28 DE JULIO CDRA 1, JR. GRANADA CDRA 4, JR. BEDOYA CDRA 1, AV. BOLIVAR CDRA 11, 12, CALLE VALDELOMAR CDRA 5, JR. CADIZ CDRA 1, JR. RAMON PIZARRO CDRA 4, 5, JR. JOSE PIZARRO CDRA 1, PARQUE SAN BERNARDO CDRA 1, JR. ASTURIAS CDRA 1.

San Juan de Lurigancho (08:30 a 16:30)

A.H. 15 DE ENERO MZ CH, D, EL, FL, G, G2, H, I, I3, I4, J, K, L, L1, L2, M, M1, N, Ñ O, L3, LL, AGRUP. FAM. NUEVO AMANECER PILAR NORES DE GARCIA MZ A, B, C, D, AMPLIACION 1 Y 2 LAS ROCAS 15 DE ENERO MZ A, B, C, D, E, F, I, AGRUP. FAM. VALLECITO MZ A, B, F, G, L, AMPLIACION LOS JARDINES DE 15 DE ENERO MZ A, B, C, E, AGRUP. SAN JOSE DE 15 DE ENERO MZ A, B, C, D, E, F, G, G1, P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P9.

Comas (08:30 a 17:30)

AV A Y CALLE 03 LOCAL COMERCIAL, LOSA DEPORTIVA, CALLE 3 CON PASAJE 08 EDIF 09 DEPTO 1001, CALLE 03 CON PASAJE 08 EDIF10 DEPTO 1001.

MIERCOLES 29

Pueblo Libre (09:00 a 09:15)

JR. AGUSTIN GAMARRA CDRA 2, 3, 4, CALLE AMORETTI CDRA 1, 4, 5, AV. CIPRIANO DULANTO CDRA 4, 5, 6, 7, AV. GRAL. VIVANCO CDRA 5, 6, AV. BENIGNO CORNEJO CDRA 2, 3, 4, AV. TORRE TAGLE CDRA 22, CALLE DE LOS HEROS CDRA 5, 6, CALLE JORGE CHAVEZ CDRA 1, CALLE JOSE BARREDA CDRA 1, CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO CDRA 2, CALLE GALLESI CDRA 1, CALLE SANTIGADO WANGER CDRA 22, 23, JR. JOSE UGARTECHE CDRA 6.

Pueblo Libre (10:45 a 11:00)

Pueblo Libre (12:00 a 12:15)

AV. ALCAZAR CDRA 1, 2, 3, 4, AV. TORRE TAGLE CDRA 25, 26, CALLE DE LOS HEROS CDRA 7, CALLE CABO GUTARRA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, CALLE ERNESTO ODRIOZOLA CDRA 1, CALLE MANUEL GUIRIOR CDRA 10, CALLE MORALES ALPACA CDRA 1, 2, CALLE OLAVEGOYA CDRA 1, PARQUE LEON GARCIA CDRA 1, CALLE GREGORIO PAREDES CDRA 1, 2, JR. SANTIAGO WAGNER CDRA 25, 26, JR. MARCOS DONGO CDRA 1, 2, PARQUE ROSPIGLIOSI CDRA 1, PJE. NICOLAS ALCAZAR CDRA 1, PARQUE LEON GARCIA CDRA 1.

Pueblo Libre (13:45 a 14:00)

San Juan de Lurigancho (08:30 a 17:30)

ASOC. VIV. EL PORVENIR MZ A, B, C, D, E, H, J, URB. CANTO GRANDE CALLE LOS MOLLES CDRA 1, JR. LA LOMA CDRA 2, 3, JR. LAS MELLEAS CDRA 6, MZ A, A1, B, B1, AV. SANTA ROSA DE LIMA CDRA 6, JR. LOS GRANADOS CDRA 1, AGRUP. CANTO LINDO MZ A, B, B1, B2, COOP. VIV. SAGRADA FAMILIA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, ASOC. VIV. ISRAEL MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, AGRUP. FAM. LAS CASUARINAS DE JICAMARCA MZ A, B, C, D, D1, E, E1, F, G, G1, H, I, J, K, L, ASOC. VECINAL NUEVA MAYORIA MZ M, N, O, P, AGRUP. FAM. PERU POSIBLE MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

Santa Rosa de Quives (09:00 a 18:30)

CONDOMINIO PAY PAY YANGAS LT 4, 12, 13, 14, 15, CARRETERA CANTA KM. 54.5 YANGAS PAYPAY MZ D, CALLE PAYPAY ALTO CARRETERA A CANTA, CARRETERA CANTA KM 55, KM 55.5, FUNDO EL TRONQUITO II-YANGAS, MZ.G LT.7 FUNDO PAY PAY YANGAS, KM 54.800 LOTE 4, MZ P LT 8 SANTA ROSA DE QUIVES, M 530E - L 05 C.P. LETICIA - YANGAS PAY PAY BAJO, MZ E LT 6 KM 55 CARR YANGAS PAY PAY, CARRETERA CANTA KM 55.22 YANGAS, KW 55 - YANGAS HUAYABO MANZANO, AV SAN MARCELO 546 URB. PAY PAY BAJO – YANGAS, EL RECODO CAMPIN KM.55 YANGAS, AV SAN MARCELO 4 C.P. YANGAS - PAY PAY, KM 54.98 SECTOR PAY PAY BAJO, AV SAN MARCELO M D - L 08 PAY PAY – YANGAS, AV SAN MARCELO PARCELO 8 SUB LOTE 01, 16, A.H. HUANCAYO ALTO YANGAS MZ A LT. 3, 7, 16, MZ B LT 1, 2, 3, 5, ASOC. POBLADORES VISTA ALEGRE MZ A LT. 7, MZ B LT. 5, MZ C LT. 2, CALLE PEDRO HURTADO KM 55 YANGAS, AV KM 56 CARRETERA A CANTA ALTOS DE HUANCAYO, YANGAS, AV EL CEMENTERIO M M - L 5 C.P. YANGAS KM.55.5, MZ D LT 2 AH VISTA ALEGRE YANGAS, CALLE TROCHA CARROZABLE M B - L 05 A.H. HUANCAYO ALTO -SANTA ROSA DE QUIVES, KM 56. FUNDO ALTOS DE HAUNCAYO VALLE DE YANGAS, M M - L 02 C.P. YANGAS KM 55.5 CARRETERA LIMA CANTA, MZ.C LT.4) FUNDO PAMPAY ALTO, CAMINO CARROZABLE M A - L 03 KM 55,5 ASOC. DE POBLADORES DE VISTA ALEGRE SCT YANGAS, CARRETERA CANTA-YANGAS MZ A, B, C, D, L, LL, YANGAS PEÑA GRANDE KM 5, CARRETERA CANTA KM. 55.5 A TRES LOTES DE LA COMISARIA DE YANGAS, AV. SAN MARCELO CP. YANGAS MZ 15 LT 1, KM 56 - L VALLE DE YANGAS, AV SAN MARCELO M 16 - L 2 C.P. SANTA ROSA YANGAS, CR CANTA LETICIA KM 55, KM 56 SANTA ROSA DE QUIVES, PLAZA DE ARMAS DE YANGAS KM 56, AV SAN MARCELO KM 56 CARRETERA LIMA CANTA A.H. VALLE YANGAS, JR SECTOR HUANCAYO ALTO M SECTOR HUANCAYO ALTO LT. 3, CA PEDRO HURTADO M D - L 01 C.P. YANGAS, AV SAN MARCELO M B - L 03-A C.P. YANGAS, SC HUERTA VIEJA MZ B LT 6, 7, 9, FUNDO MAGDALENA ALTO MZ A LT. 11,17, FUNDO MARIQUITA HACIENDA, FUNDO BENDITA MAGDALENA, M B - L 5, 15, M C - L 2, M A - L 08, 15, AV PREDIO RURAL PAMPA GRANDE-LAGUNA, MZ A1 LT 03 STO TORIBIO DE PUCARA, LT. 46, LT. 08, HUERTA VIEJA KM 58.100, CR LIMA-CANTA KM 59 KM 59 ASOC. POBLADORES UNIDOS SANTO TORIBIO DE PUCARA, MZ A-2 LT 5, 7 STO TORIBIO DE PUCARA, HUERTA VIEJA 58 1/2 VIA A CANTA, SANTO TORIBIO DE PUCARA MZ B, C, D, E, F, KM 59.5, SANTA ROSA DE QUIVES KM 5 Mz. C LT 3, ALCAPAROSA 0 Depto 0, CR CARRETERA LIMA A CANTA KM 59.7 C.P. CHECTA-PUCARA, BARRIO CHECTA - L 1 FUNDO PEDACITO DE CIELO, CARRETERA A CANTA KM. 60,5 FUNDO CHECTA, CR LIMA A CANTA KM. 60.5 M. - L 7A C.P. CHECTA, LOTES 2, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 LARANCOCHA STA. ROSA DE QUIVES, LA HUERTA LT 4 A, HUERTA CHICA Y HUERTA GRANDE PUCARA LARANCOCHA, FUNDO LARANCOCHA- HIERBA BUENA LT O SCT YANGA, M D - L 1A C.P. EL OLIVAR, CENTRO POBLADO LA CABAÑA MZ A, B, C.

JUEVES 30

Rímac (09:00 a 14:00)

A.H. PERPETUO SOCORRO CALLE REFORMA CDRA 1, JR. TRUJILLO CDRA 8.

San Miguel (09:00 a 17:00)

AV. LIBERTAD CDRA 29, PJE. SAN ALBERTO CDRA 2, URB. ALTA MAR CALLE CARMEN MARIN CDRA 1, MZ E, H, A.H. CESAR VALLEJO MZ A, B, C, URB. LA MACARENA CALLE ALIPIO PONCE CDRA 1, CALLE ARAGON CDRA 0, 1, 2, CALLE QUIÑONES CDRA 1, CALLE DULIO POGGI CDRA 6, CALLE ELOY URETA CDRA 2, MZ F, O, P, R, AV. COSTANERA CDRA 26, 27, 28, 29, CALLE CHICLIN CDRA 1, 2, JR. VIRU CDRA 1.

San Juan de Lurigancho (09:00 a 17:00)

ASOC. DE POBLADORES DE CERCADO ANEXO 22 JICAMARCA MZ P, AV SINCHI ROCA MZ Q LT 1 SUBLT 2 SCT EL PEDREGAL ANEXO 22 JICAMARCA.

Independencia (10:00 a 17:00)

ASOC. VIV. NARANJAL AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA 40, 41, CALLE LAS LIMAS CDRA 4, CALLE LOS ALBARICOQUES CDRA 4.

San Juan de Lurigancho (09:00 a 17:00)

URB. LAS FLORES AV. CANTO GRANDE CDRA 9, 10, 12, AV. VERDOLAGAS CDRA 9, AV. UNION LAS FLORES CDRA 6, JR. AZALIAS CDRA 5, CALLE LAS CORALINAS CDRA 8, 9, CALLE LAS VALERIANAS CDRA 8, 9, CALLE LAS ENREDADERAS CDRA 8, JR. ARANDANOS CDRA 7, 8, 9, JR. HUAMANRIPAS CDRA 8, JR. LAS MEJORAMAS CDRA 7, JR. LAS RIMARIMAS CDRA 8, 9, JR. LAS ROSAMALVAS CDRA 1, JR. LOS FAIQUEZ CDRA 7, JR. LOS TILOS MZ 77, 88, 89, 94, 95, AGRUP. FAM 15 DE ENERO PRIMAVERA MZ A, B, C, D.

Carabayllo (08:00 a 18:00)

URB. SANTO DOMINGO VII ETAPA MZ A2, B2, C2, D2, E2, G2, T2, ETAPA III MZ E, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, LL1, N1, ETAPA II MZ H, I, J, K, L, M, N, O, ETAPA I, MZ A, B, C, D, E, F, G, P, Q, R, S, ETAPA IV MZ N1, O1, P1, Q1, R1, S1, V1, U1, T1, W1, ETAPA V MZ A1, B1, C1, D1, E1, T, U, V, W, X, Y, Z, ETAPA 6 MZ G2, H2, I2, J2, L2, M2, N2, P2, S2, URB. LAS GARDENIAS MZ B, C, E, F, G, H, ETAPA 10 MZ A, B, C, D, E, F, I, J, L, M, N, ETAPA 9 MZ N, Ñ, O, P, Q, U, V, W, X, ETAPA 8 MZ A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, K1, M1, N1, ETAPA 11 MZ C, D, E, ETAPA 12 MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, F, L, M, N, O, P, Q, R, ASOC. SAN ISIDRO MZ A, B, C, E, F, PROVIV. SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO MZ A, B, C, ASOC. VILLA SANTA ROSITA MZ D, E, ASOC. VILLA MERCEDES MZ A, B, C, D, E, URB. CHAVIN DE HUANTAR MZ A, B, C, D, E, F, G, H, ASOC. LOS ANGELES DE CARABAYLLO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, URB. CAROLINA MZ F, ASOC. POB. SANTA MARIA DE CARABAYLLO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, URB. LA FLORIDA MZ A, B, C, PROVIV. LAS VIÑAS DE CARABAYLLO MZ E, F, G, URB. LAS GARDENIAS MZ B, ASOC. VIV. LA FLOR MZ A, B, C, D, ASOC. VIV. LAS CASUARINAS DE CARABAYLLO MZ C, E, F, H.

San Martín de Porres (08:30 a 16:30)

ASOC. SAN FRANCISCO DE CAYRAN MZ F1, G1, H1, I1, ASOC. VIV. SAN JUAN DE DIOS MZ D, L.

Huaral (08:00 a 17:00)

C.P. Acos, C.P. Lampián, C.P. Canchapilca, C.P. Carac, C.P. Coto; ubicados en el distrito de San Miguel de Acos.

VIERNES 01

Callao (09:00 a 16:00)

AV. NESTOR GAMBETA CDRA 76, MZ C LT. 1 EX FUNDO MARQUEZ, AV. NESTOR GAMBETA KM 14, KM 14.5.

San Juan de Lurigancho (09:00 a 15:30)

Av. Cajamarquilla 1499

Jesús María (09:00 a 17:00)

AV. HORACIO URTEAGA CDRA 13, AV. MCAL. LUZURIAGA CDRA 4, 5, 6, AV. REP. DOMINICADA CDRA 5, CALLE HUIRACOCHA CDRA 13, JR. HUAMACHUCO CDRA 13, 14, JR. CORONEL ZEGARRA CDRA 12.

San Juan de Lurigancho (09:30 a 17:30)

A.H. UPIS HUASCAR PROYECTO ESPECIALES MZ M, N, O, P, Q, R, S, URB. ALAMOS DE CANTO GRANDE MZ B.

Ancón (08:30 a 16:30)

BARRIO LAS LATAS DE ANCON, CALLE LOA CDRA 8, A.H. LAS BRISAS DE ANCON MZ A, A.H. LOS GIRASOLES MZ A, B, A.H. NUEVA ERA MZ E, G, H, I, M, N, O, Q, PROG. MUN. OASIS MZ A, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, N1, N2, O, O1, P, Q, R, S, T, U, PROG. ECOLOGICO VILLA LAS DUNAS MZ A, B, B1, C, C1, D, E, F, G.

Santa Rosa de Ancón (09:30 a 18:00)

URB. SANTA ROSA DEL NORTE MZ A, E, F, G, H, I, K, M, N, URB. LAS LOMAS DE SANTA ROSA MZ 01

San Martín de Porres (08:30 a 17:30)

ASOC. MONTE DE LOS OLIVOS O RESIDENCIA LAS VEGAS MZ A, B, C, D, E, F, URB. HORIZONTE DE NARANJAL MZ G, H, K, PROG. VIV. AMPLIACION HORIZONTE O RESIDENCIAL LAS MERCEDES MZ A, B, C, D, E, PROVIV. LAS TERRAZAS DE OQUENDO MZ A, B, C, D, E, PROVIV. LAS FLORES DE OQUENDO MZ B, C, D, E.

SABADO 02

Pueblo Libre (09:00 a 09:15)

AV. DEL RIO CDRA 2, 3, 4, CALLE BAHIA CDRA 1, JR. BORGOÑO CDRA 4, CALLE MORALES BERMUDEZ CDRA 2, CALLE TERUEL CDRA 2, CALLE RIVADAVIA CDRA 1, JR. COPACABANA CDRA 1, JR. MAYPU CDRA 4, 6, PARQUE RUIZ CDRA 0.

Pueblo Libre (10:45 a 11:00)

Pueblo Libre (12:00 a 12:15)

JR. BORGOÑO CDRA 1, 2, 3, JR. HUARAZ CDRA 20, PARQUE ORQUIDEA CDRA 1, JR. COLOMBIA CDRA 2, 3, 4, JR. PEDRO RUIZ CDRA 2, 3, JR. HUARAZ CDRA 18, 19, 20, JR. SIMON CONDORI CDRA 1.

Pueblo Libre (13:45 a 14:00)

Los Olivos (09:30 a 18:30)

A.H. JUAN PABLO II MZ 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, A.H. ENRIQUE MILLA OCHOA MZ 85, A.H. LOS NORTEÑOS MZ 101, 102, 103,

Huaral (08:00 a 17:00)

Huaura (09:00 a 14:00)

A.A.H.H. El mirador, ubicado en el distrito de Caleta de Carquín.