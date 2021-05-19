A partir de hoy y hasta el viernes 21 de mayo se realizarán cortes del servicio de luz en algunos distritos de Lima debido al mantenimiento preventivo de las redes eléctricas, advirtió la empresa Enel, encargada de suministrar energía. Se informó que los cortes temporales afectarán a ciertas zonas y no a toda la jurisdicción.
Enel señaló en un comunicado que se busca que el servicio sea continuo y evitar riesgos a la población. Para saber si habrá cortes en su zona, ingrese al portal www.enel.pe.
CORTES DE LUZ POR DÍA
MIÉRCOLES 19-05-2021
COMAS 09:00 – 17:30 AV ESPAÑA CDRA 6, PL DE ARMAS-AV ESPAÑA CDRA 4 (POLICLINICO MUNICIPAL), AV SIMON BOLIVAR 455, AV ALVARADO 402, AV AREQUIPA 5, 6, 7, 8, AV RICARDO PALMA 4, 6, 7, AV SANTA ROSA 528, ESPAÑA Y UNION 601 , JR LOS PINOS 4, 5, JR ARNALDO ALVARADO 3, 4, BOLIVAR 4, 8, CA LOS PINOS 450, JR LIMA 3, 4, 5, JR SANTA ROSA 4, 5, JR AREQUIPA 5, 6, 7, 8, CA ALVARADO 3, 4, UNION 498, JR RICARDO PALMA 4, 6, 7, P.J PAMPA DE COMAS MZ B, F.
JUEVES 20-05-2021
PUEBLO LIBRE 09:00 – 18:00 ANDALUCIA CDRA. 1, 2, AV M. CORNEJO/PLZA D L BANDERA (BAÑOS)P.LIB - URB. PARQUE SAN MARTIN, AV MARIANO CORNEJO CDRA. 11, 12, 13, AV PARQUE SAN MARTIN CDRA.S/N 1, 2, 3, AV SN MARTIN 200 ESQ GRANADA P LIBRE - URB. PARQUE SAN MARTIN, AV.28 DE JULIO CDRA. 11, 13, BARCELONA BLOQUE. 1, 2, 3, BARCELONA CDRA.2, BERNARDO O HIGGINS CDRA. 1, 2, 3, CA ANDALUCIA CON CA: GRANADA, CA J.J. PAZOS CDRA. 7, CA PARQUE SAN MARTIN CDRA. 1, 2 GRANADA CDRA. 1, 2, 3, 4, JR AMAZONAS CDRA. 3, JR GRANADA ESQ JR VICTOR PANTOJA 320, JR ZARAGOZA ESQ. OHIGGINS 319, PARQUE DE LA BANDERA CENTRO DEL PARQUE, PARQUE FLORIDA CDRA.1, PLAZA LA BANDERA CDRA.1 PQ JOSE DE SAN MARTIN CDRA. 1, 2, 3, 4, PQUE DORREGARAY 19, 21, 23, SAN MARTIN CDRA. 1, 2, 3, SERVICIOS GENERALES. GRANADA 220, SEVILLA CDRA. 1, 2, 3, TALAVERA CDRA. 1, TRIANA CDRA. 1, 2, 3, 4, URB. PARQUE SAN MARTIN MZ. O, VICTOR PANTOJA CASTILLO CDRA. 2, 3, 4, ZARAGOZA CDRA. 1, 2, 3, 4.
EL AGUSTINO 08:00 – 18:00 P.J LOS LIBERTADORES MZ A, C, D, E, H, I, J, K, A.H LOS LIBERTADORES MZ A, B, E, F, G, H, I, J, K, EL ARAVICU CDRA 2, 3, AV MALECON MZ D, E, F, G, I, J, AV 9 DE DICIEMBRE 185, 187, AV CHIMU, AV LOS JAZMINES MZ C LT 229, AV LOS AMAUTAS 15, JR CHAVIN, AV TALAVERA LA REYNA MZ B, C, D, E, F, G , CA ARAVICO 322, CA FORTALEZA 337, URB ZARATE MZ I-6, O-6, CA SIMON BOLIVAR MZ D LT 4, CA CHAVIN DE HUANTAR 13, 14, CA LOS JASMINEZ 2, 4, 133, CA LOS JAZMINES MZ D, E, F, G, CHAVIN DE HUANTAR 13, 14, 15, JR LOS LIBERTADORES MZ D LT 37, JR FORTALEZA CDRA 3, JR FORTALEZA Y JR LOS AMAUTAS, COOP. LA TALAVERA MZ C, D, E, F, G, H, EL HARAVICU CDRA 2, 3, PS LOS JAZMINES 133, LOS LIBERTADORES A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, PSJE GENERAL CORDOVA MZ C LT 9, PSJE SANTA CRUZ MZ F, G, PSJE LA FORTALEZA 367, PSJE SALAVERRY 133, URB TALAVERA MZ E, G.
SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 17:30 ASOC. DE VIVI LOS DOMINICOS MZ F, H, ASOC RESIDENCIAL UNIVERSO MZ C, D, E, F, G, H, PRO VIV KAMA MZ A, F, G, H, URB. RES. KAMA MZ A, F, H, URB. KAMA MZ A, D, F, G, H, OTROS PROG. RESID. KAMA MZ A LT 29, URB. UNIVERSO MZ C, F, G, H, ASOC EL UNIVERSO MZ E, F, G, RESIDENCIAL EL UNIVERSO MZ B, C, D, E, F, ASOC. VIV UNIVERSO MZ F LT 13, 18, PROGRAMA RESIDENCIAL KAMA MZ A, H, G, ASOC PROP EL UNIVERSO MZ F LT 5, 6, 7, PROG RES EL UNIVERSO MZ H LT 3, PROG. RESD. LOS DOMINICOS MZ F LT 15, AH EL UNIVERSO MZ F LT 19, LOS DOMINICOS MZ F, H, URB. RESUNIVERSO MZ G LT 01, 02, 04, A.H LOS DOMINICOS MZ H LT 05, 06, ASOC. KAMA MZ G LT 21.
PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:00 A.H. ALFONSO UGARTE MZ. A, A1, B, B1, C, C1, D1, E, E1, F, G, H, J, K, L, M, N, O, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A.H. AMPLIACION ANTONIO RAIMONDI MZ. C, G, A.H. ANTONIO RAYMONDI AMP SCT ARICA MZ E, A.H. ANTONIO RAYMONDI MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, M, A.H. ANTONIO RAYMONDI SCT ARICA MZ. J, A.H. CERRO EL PARAISO MZ. A, A.H. JUAN LUIS CIPRIAN MZ. A, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A.H. PROY. INT. PUENTE PEDRINOS UNIDOS SCT ANTONIO RAYMONDI MZ. B, C, E, F, I, A.H. PROYECTO INTEGRAL PUENTE PEDRINOS UNIDOS SCT ALFONSO UGARTE MZ. A, A PRIMA, B, C PRIMA, D, D PRIMA, E, E PRIMA, F, F PRIMA, G, I, L, K, N, O, P, Q, U, W, X, Y, A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ. A, B, C, D, AH. PROYECTO INTEGRAL PUENTE PEDRINOS UNIDOS MZ. C, D, E, F, G, H, I, K, M, N, O, T, Y, AMPL MANUEL ZELAYA CALICHE MZ. F, ASOC DE POBL LOMAS DE ARICA MZ. A, B, ASOC LOTIZ ZELAYA MZ. A, B, D, D PRIMA, E, ASOC. AA. HH NUEVO AMANECER ALFONSO UGARTE II MZ. A, A PRIMA, ASOC. DE PROP DIOS PROVEERA ZONA EL CALICHE MZ. B, ASOC. DE PROPIETARIOS DIOS PROVEERA MZ. 10, A, B, C, D, ASOC. DIOS PROVEERA SCT EL CALICHE MZ. A, D, ASOC. MANUEL ZELAYA MZ. A, APRIMA, B, B PRIMA, D, E, G, ASOC. POSESIONARIOS MANUEL ZELAYA MZ. E, ASOC. VIÑAS DE LUNAHUANA MZ. B, ASOC. ZN ARICA EL GRAMADAL MZ. A, C.P. EL CALICHE MZ. B, C1, F, G, J, K, K1, L, M, N, P, C.P. EL CALICHE SCT MANUEL ZELAYA MZ. A PRIMA, B PRIMA, D PRIMA, F, C.P. EL CALICHE UNIDAD CATASTRAL MZ.10, C.P. MANUEL ZELAYA 2DA ETP MZ. G, C.P. RURAL EL CALICHE MZ.10, B PRIMA, F, G, J, K, K1, L, M, N1, CA ALFONSO UGARTE S/N (MZ N LT s/n) (SERV.DEPORT) A.H. ALFONSO UGARTE - SECTOR LA GRAMA, CALLE PEDRO GARAY CDRA. 4, 5, LOS GRAMADALES ZONA ARICA LT 125, PS LOS MANZANOS 186 MZ K LT. 4 C.P. RURAL EL CALICHE QUE FORMO PARTE DEL FUNDO COPACABANA, PS LOS MEMBRILLOS CDRA. 1, PS MANUEL GARAY LT 125 SUB LOTE 7 OTROS ZONA ARICA LOS GRAMADALES, PSJE. GARAY CDRA.1, URB. RESIDENCIAL SANTA ELISA MZ Ñ.
SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 18:00 A.H. CERRITO RICO MZ. A, B, C, D, E, F, G, A.H. NUEVA ESPERANZA MZ. A, B, C, D, E, O, P, A.H. UNION Y AMISTAD 15 DE ABRIL SCT 15 DE ABRIL MZ. D, A.H. UNION Y AMISTAD 15 DE ABRIL SCT 28 DICIEMBRE MZ. A, B, B1, C, D, F, A.H. VIRGEN DE FATIMA SCT CERRITO RICO MZ. C, D, E, F, AA.HH.28 DE DICIEMBRE MZ. A, B, C, D, E, F, AGRUP. FAM REINCORPORACION AH NUEVA JERUSALEN SEC A MZ. A, B, AGRUP. FAM RICARDO CHIROQUE II MZ. A, B, C, AGRUP. FAM RICARDO CHIROQUE MZ. B, AGRUP. FAM RNCORP NVA JERUSALEN SCT A MZ. K, AGRUP. FAM VIRGEN DEL CARMEN MZ. A1, B, B1, C, C1, D, D1, E1, F, AH V DE FATIMA SCT NVO JERUSALEN MZ. O, CA 11 [A.H.-CRUZ DE MOTUPE].
CHANCAY 09:00 A 17:00 Panamericana norte km 84, ubicado en el distrito de Chancay.
VIERNES 21-05-2021
CARABAYLLO 08:30 – 17:30 ASOC. DE VIV Y USOS PECUARIOS LA CAMPANA MZ. A, B, C, D, E, M G - L 6 PROVIV SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO ETAPA III – PROVIV.
SUPE 07:00 A 18:00 C.P. Venturosa Baja, C.P. Liman, C.P. Pulanchi, C.P. Venturosa Alta, C.P. Pando, Cruce de Rio Supe, C.P. Llamahuaca, C.P. Pueblo Nuevo, C.P. Alpacoto1 y 2, C.P. Caral, Campamento de Arqueologos de Caral, Camino Caral cerca del rio Supe; ubicados en el distrito de Supe.