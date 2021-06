La empresa Enel informó que este lunes 14 y martes 15 de junio habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao. En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel en su pronunciamiento.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Lunes 14 de junio

Callao 08:30 – 17:30

ALFONSO UGARTE CDRA 6, 8, AV TUPAC AMARU CDRA 3, 4, 5, AV. JOSE GALVEZ CDRA 3, 4, 5, BOLOGNESI CDRA 9, CAHUIDE CDRA 3, COLINA CDRA 5, ELIAS AGUIRRE CDRA 6, GRAU CDRA 5, 6, 7, 8, 9, JR. OLAYA CDRA 4, 5, 6, MARANGA CDRA 5, 6, MCAL CASTILLA CDRA 4, 5, 6.

Martes 15 de junio

San Juan de Lurigancho 08:00 – 18:00

MZ A6 LT 25 DIEZ DE OCTUBRE , JR CINCELES 311 URB LAS FLORES, AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA ESQ AV MAQUINARIAS PARQUE ZONAL HUIRACOCHA, JR LAS MICAS CDRA 1, 3, 5, AV 13 DE ENERO CDRA 14, 15, 16, 17, 18, 19, JR LAJAS CDRA 2, 4, 5, URB LAS FLORES 78 MZ B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, URB LAS FLORES 78 II ETAPA MZ 1, 2, 3, 4, 5, ASOC VIV LA BASILEA MZ A, B, C, F, E, F, G, ASOC PROP INCA MANCO CAPACI ETP MZ F4, G4, H4, I4, J4, R3, T3, U3, V3, W3, ASOC PROP INCA MANCO CAPAC II MZ F3, G3, H3, I3, J3, K3, L3, M3, N3, Ñ3, O3, T3, U3, CA LAS ORQUIDEAS CDRA 4, JR LOS RUBIES CDRA 17, 18, 19, JR LOS TERRAZOS CDRA 17, AV JARDINES ESTE CDRA 1, 2, 3, 4, 5, JR LOS DIAMANTES CDRA 14, 17, 18, JR ÑAS PERLAS CDRA 17, 18, JR LAS GRAVAS CDRA 18, JR COALIN CDRA 2, 3, JR LOS OPALOS CDRA 17, 18, JR GRANITOS CDRA 1, 2, 4, 5, JR EL MARMOL CDRA 3, 4, 5, JR ÑAS DRUZAS CDRA 3, JR LOS ZAFIROS CDRA 17, 18, AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA 16, 17, JR PIRITAS CDRA 19, JR LAS BLENDAS CDRA 4, JR LOS MINERALES CDRA 4, LAS DRUSAS CDRA 3, LOS CINCELES CDRA 3, JR LOS TORNILLOS CDRA 16, AV MAQUINARIAS CDRA 3, ENARGUITAS CDRA 4, JR BORAX CDRA 5, JR CITRINOS CDRA 5, 6, JR ÑAS PLATAS ROJAS CDRA 4, JR LAS ESMERALDAS CDRA 16, AVAV SANTA ROSA CDRA 15, 16, JR LOS PIROXENOS CDRA 6, JR LOS FERRI CDRA 5, 6, JR BARITINAS CDRA 5, JR RELALGAR CDRA 6, JR AFIBOL CDRA 6, JR EL HIERRO CDRA 5, JR ENERGITA CDRA 5, JR LAS CERECITAS CDRA 5, JR LAS PLANTAS ROJAS CDRA 5, ASOC VIV SAN JUAN I MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ASOC VIV SAN MARCOS MZ A, B, D, E, F, ASOC VIV SOL DE ZARATE MZ A, B, C, ASOC VIV CHAVIN DE HUANTAR MZ A, B, C, D, E, ASOC VIV SAN JORGE MZ A, B, C, D, E, F, MZ A6 LT 25 DIEZ DE OCTUBRE, JR. CINCELES 311 URB LAS FLORES, AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA ESQ AV MAQUINARIAS PARQUE ZONAL HUIRACOCHA, PARQUE HUIRACOCHA S/N.

Ancón 09:00 – 17:00

A.H. NUEVA ESTRELLA MZ A, B, B1, C, D, E, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, L, M, M1, N, N1, A.H. PROYECTO INTEGRAL LIBERTAD MZ I, ASOC. DE VIV. LOS PORTALES DE SANTA ROSA MZ B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, S, T, U, X, ASOC. VIV. LAS BRISAS DE SANTA ROSA MZ B, L, M, N, N1, O, P.J. SAN FRANCISCO DE ASIS MZ M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, S1, T, U, V, W, X, X1, Y.

Pueblo Libre 09:00 – 18:00

AV EL RIO 320/330, AVENIDA DEL RIO CDRA 2, 3, BAHIA CDRA 1, 2, BELGRANO CDRA 1, BRASILIA CDRA 1, CA BAHIA INTERSECCION CALLE MAIPU, COPACABANA CDRA 1, 2, EL GONDAL CDRA 1, J J PAZOS CDRA 0, 1, 2, 3, JR MAIPU 531 ESQ CALLE RIVADAVIA 164, JR MAIPU 531 ESQ CALLE RIVADAVIA 164 DEPTO 101, JR MAIPU 541/545, JR MAIPU 643 URB. BAHIA DEPTO 102, JR MAIPU ESQ PARQUE BAHIA 118, JR MAIPU ESQ PARQUE BAHIA 118 DEPTO 101, MAYPU CDRA 3, 4, 5, 6, PARQUE BOLOGNESI CDRA 0, PARQUE BORGOÑO CDRA 1, PARQUE MALDONADO CDRA 1, PQ OSORES CDRA 1, RIVADAVIA CDRA 1, SALTA CDRA 1, TERUEL CDRA 1, 2.

Callao 11:00 – 12:00

URB. PEDRO RUIZ GALLO MZ F, G