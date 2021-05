La empresa Enel informó que este lunes 10 de mayo habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao. En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Es preciso indicar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

San Juan de Lurigancho 09:00 – 17:00

ASOC. DE POSES MYPES SCT VILLA DEL SOL ANX 22 JICAMARCA MZ EA, DR, DQ, EA2, EA1, EA3.

Mi Perú 09:00 – 17:00

AHM EL PARAIDO MZ A, B, C, D, E, AHM VIRGEN DE GUADALUPE MZ A, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, T, U, V, W, X, Y, Z, AHM LAS CASUARINAS DE GUADALUPE MZ A, B, C, AHM SAGRADO CORAZON DE JESUS MZ A, B, C.

San Martín de Porres 09:00 – 17:00

ASOC VIV LAS FRESAS-COOP 7 DE AGOSTO MZ A, B, R, S, ASOC.7 DE AGOSTO CALLAO - COOP. 7 DE AGOSTO MZ C, F, G, H, ASOC LOS LIRIOS CALLAO MZ A, B, C, E, F, URB LA QUILLA CALLAO MZ D, E, F, G, ASOC.7 DE AGOSTO CALLAO - URB. LAS FRESAS 3RA. ETAPA MZ E, G, H, O, P, COOP.7 DE AGOSTO II PROGRAMA MZ B, AV LOS CEDROS URB LOS LIRIOS MZ A, ASOC. VIV.LAS FRESAS CALLAO - URB. LOS LIRIOS MZ A1, B, C, D, D1, E, F, H, K, L, Ñ, ASOC VIV LAS FRESAS CALLAO- URB LAS FRESAS MZ A, B, C, D, F, G, J, K, L, M, N, AV CANTA CALLAO CDRA 71 URB EX FUNDO LA TABOADA MZ A, C, AV EL OLIVAR URB LA QUILLA MZ D, ASOC. PROP.7 DE AGOSTO CALLAO MZ A, B, C, F, G, AV LOS ROSALES URB LAS FRESAS MZ F.

Callao 08:00 – 16:00

TRANSPORTES ACOINSA S.A.C. AV ELMER FAUCETT CON AV NESTOR GAMBETTA PARCELA 3A LOTE O SUB-PARCELA 12 FUNDO LA TABOADA

Callao 08:30 – 17:30

CA BAVILONIA MZ B20, B21, PROVIV VALLE HERMOSO DE OQUENDO MZ A, B, C, D, E, F, G, ASOC PRO VIV DE LOS TRABAJADORES DE COMP PERUANA DE VAPORES MZ B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, PROVIV COOP ENAPU MZ B6, B7, B8, B9, B10, PROVIV VALLE HERMOSO II ETP MZ B, E, F, G, H, I, K, PROVIV VISTA ALEGRE IV OQUENDO MZ B, CA BAHAMAS MZ B16, CA BRUSELAS MZ B17, CA BUENOS AIRES MZ B16, CA BOLIVIA MZ B 12, AV NESTOR GAMBETA URB CPV MZ B21.