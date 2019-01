Costa Verde: Agua Dulce tiene larvas en la playa, pero aún así los veraneantes se bañan allí

Agua Dulce en Chorrillos es considerado como un balneario no saludable, sin embargo, a los veraneantes parece no interesarles, pues este último fin de semana fue una de las playas de la Costa Verde más visitadas.

Sin embargo, en un sector de la playa se encontró larvas cerca de las aves muertas por lo que los bañistas se están exponiendo a enfermedades, consignó el diario Ojo.



La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), del Ministerio de Salud (Minsa), considera la playa Agua Dulce como no saludable.



“La población debe tener conciencia de no ensuciar las playas, mientras que las autoridades municipales deben cumplir con el recojo oportuno de los residuos”, dijo Ana Che León, de la Digesa, al diario mencionado.



Pese a que el Minsa anunció que va a intensificar la vigilancia e inspección técnica de las playas para proteger la salud de los asistentes, también se pidió que los ciudadanos cumplan también con no contaminarlas.



La limpieza, la calidad microbiológica (libre bacterias y microorganismos en el mar y la arena) y la presencia de servicios higiénicos hábiles, son los factores que determinan si la playa es buena o no para recibir visitantes, normas que no se cumplen en algunos balnearios capitalinos como es el caso de Agua Dulce.