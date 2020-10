Para evitar las aglomeraciones en las playas, efectivos policiales, militares y agentes de serenazgo de los municipios ribereños realizaron ayer un intenso operativo para controlar el aforo de personas y hacer cumplir las medidas sanitarias en la Costa Verde.

A diferencia de los últimos días, en donde se registró gran cantidad de ciudadanos en el circuito de playas, ayer hubo poca concurrencia, ya que militares, policías y serenos controlaron el ingreso. Solo permitieron el libre tránsito a ciclistas y deportistas que practicaban atletismo.

Sin embargo, grupos de bañistas eran retirados de las playas por no portar mascarillas. Además, a otros jóvenes se les invitó a retirarse por no respetar el distanciamiento social. El control de las autoridades no solo era en la arena, sino también en pistas y malecones.

“Los días sábados y domingos la gente se vuelca a las playas, desde Chorrillos hasta Magdalena, y en la parte superior en los malecones. Estamos haciendo un trabajo de prevención para evitar las aglomeraciones por estos días y en el verano”, indicó Jorge Lam, comandante general de la Policía Nacional.

CAMPAÑA

Informó que desde ahora la Policía Nacional, con el apoyo de los municipios con acceso a la Costa Verde, reforzarán la campaña ‘No bajemos la guardia’, con la que brindarán recomendaciones para evitar más contagios de coronavirus.

“Vemos que salen familias enteras a la playa, estamos viendo también que mucha gente ya no cumple las medidas, hubo mucha aglomeración en los últimos días y eso tenemos que controlarlo”, indicó el alto oficial.

Este miércoles el gobierno emitirá una norma con medidas restrictivas para el ingreso a las playas. La postura más fuerte es que, en una primera etapa, solo ciclistas y peatones hagan uso de pistas y malecones, sin acceso a la arena y el mar.