Los alcaldes que integran la Mancomunidad Municipal de Lima Centro solicitan al Ministerio de Salud (Minsa) que se incluya en la primera fase del plan nacional de vacunación contra la Covid-19 al personal municipal que se encuentra en la primera línea de atención durante la emergencia sanitaria.

Puntualmente, hacen referencia a los trabajadores que integran las áreas de Serenazgo, Fiscalización, Limpieza Pública y Salud de los gobiernos locales, precisando que su inclusión en la primera etapa de inmunización ya estaba prevista desde inicios de la planificación.

Cabe precisar que las municipalidades representadas en la Mancomunidad de Lima Centro son San Borja, La Victoria, Barranco, San Miguel, Pueblo Libre, Surquillo, San Luis, Jesús María, Lince, San Isidro, Santiago de Surco, Magdalena del Mar y Miraflores.

“Las municipalidades somos los brazos operativos del gobierno central y estamos en la primera línea de acción, controlando los mercados, el tránsito, las aglomeraciones, cooperando en la seguridad y a cargo del saneamiento e higiene. Pedimos que este importante grupo de servidores públicos sea incluido en la vacunación”, precisó el alcalde de San Borja, Alberto Tejada, quien preside la Mancomunidad.

Además, la autoridad edil añadió que en las áreas que se pide incluir en la vacunación ya se han registrado numerosos casos de contagios y de trabajadores fallecidos a causa de la Covid-19, desde hace más de 1 año. Por ello, pide al ministro de Salud, Óscar Ugarte, que tome en cuenta esta solicitud, reafirmando -asimismo- la voluntad de trabajar coordinadamente en beneficio de la ciudadanía.

EN EVALUACIÓN

Por otra parte, en relación al proceso de vacunación contra el Covid-19 que desarrolla el Minsa, se informa a la población lo siguiente:

1. El Minsa ha recibido de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), a través del oficio N°157-FPF-2021, la solicitud de vacunación a los miembros de la delegación de la Selección Nacional Absoluta que participará en la CONMEBOL Copa América 2021.

2. El pedido de la FPF ha sido presentado en consulta ante el Comité Consultivo de Alto Nivel, para determinar si cumple con los criterios normativos y éticos aprobados. Por lo tanto, dicha solicitud se encuentra en evaluación.

3. Sin embargo, manifestamos que, según información de la CONMEBOL, ‘la vacunación no es obligatoria de ningún modo y el jugador que elija no inmunizarse no será penalizado ni excluido de las competiciones’.

Como se sabe, la Copa América 2021 se desarrollará en dos sedes: Colombia y Argentina. Nuestro combinado patrio se encuentra en el Grupo B junto a Colombia, Brasil, Venezuela y Ecuador. También estaba como invitado Qatar, pero desistió de participar.