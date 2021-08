COVID-19: denuncian falta de vacunas Pfizer para segundas dosis en el Estadio Monumental y Parque de las Leyendas

Varias personas denunciaron que en los locales de vacunación ubicados en el Estadio Monumental, en el distrito de Ate, y en el Parque de las Leyendas, en el distrito de San Miguel, no hay vacunas de Pfizer para aplicar la segunda dosis. Algunos incluso reportaron que esta situación se presenta desde ayer.

A través de llamadas telefónicas a RPP, aseguraron que se acercan a los centros de vacunación y les dicen que los lotes de Pfizer se han agotado, por lo que deben regresar otro día.

“Ayer me correspondía vacunarme con Pfizer. Vine y me dijeron que no hay, que se habían agotado. Me dijeron que viniera el día de hoy”, relató Maribel Lozano, una de las denunciantes.

“Hoy vengo y me dicen que solo están vacunando a los programados y que me van a reprogramar o que ya estoy para el sábado o domingo, que es la vacunatón”, añadió.

Cabe indicar que se tiene previsto que este jueves lleguen 475 mil dosis de Pfizer, las cuales se destinarán para la segunda aplicación de la vacuna contra la enfermedad. Para quienes precisan de la primera dosis, se les viene poniendo el fármaco del laboratorio chino Sinopharm.

Vacunatón de madrugada

Este fin de semana se llevará a cabo la cuarta vacunatón en Lima y Callao. La jornada iniciará el viernes 6 a las 7 a.m. y finalizará a las 7 p.m. del domingo 8 tras 60 horas ininterrumpidas de inmunización a adultos mayores de 38 años. También serán inoculados los adolescentes de 12 años a más con Síndrome de Down y personas rezagadas de su primera y segunda dosis de 40 años en adelante.

Las personas que deseen ir a vacunarse solo deberán presentar su DNI si se movilizan en toque de queda a los centros de inmunización.