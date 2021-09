Consideraciones generales

♦ En las personas con Diabetes Mellitus tipo 1 y 2, las vacunas son seguras y han demostrado generar respuesta inmune en estos pacientes.

♦ Las vacunas disminuyen las complicaciones graves derivadas del SARS-COV2.

♦ La vacunación no es obligatoria.

♦ Las personas con tratamiento por Diabetes Mellitus tipo 1 y 2 que hayan tenido infección por SARS-COV2, pueden vacunarse al menos después de 90 días del alta de la enfermedad.

♦ No tienen contraindicación a la vacunación salvo antecedentes de reacciones alérgicas a los componentes de la vacuna.

♦ La vacunación esta indicada en todas las personas con Diabetes Mellitus tipo 1 y 2 en tratamiento estable y bajo supervisión medica.

♦ Las personas con tratamiento por Diabetes Mellitus tipo 1 y 2 no deben haber recibido otras vacunas 14 días antes o después de la vacunación por SARS-COV2