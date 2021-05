Al considerar que sería un gravísimo que se vuelvan a repetir los mismos errores al enfrentar la pandemia del Covid-19, el integrante del equipo técnico de Perú Libre, Antonio Quispe, sostuvo que el ministro de Salud, Óscar Ugarte, tiene la responsabilidad de preparar al país para afrontar una posible tercera ola de contagios.

“El ministro de Salud, Óscar Ugarte, tiene que reconocer que habrá una tercera ola y como ministro tiene la responsabilidad de preparar al país para afrontar la tercera ola y no lo está haciendo. Presupuestaron millones de mascarillas y no llegó ninguna”, manifestó.

Agregó lo siguiente: “Recordemos que cuando salió la ministra Pilar Mazzetti a pesar del escándalo, ¿qué cosa le entregó en la mano? El plan para la segunda ola, ¿cuál fue el problema? Que tenías un ministro de Economía y tenías a un grupo de llamados ‘expertos’ que decían que no habría una segunda ola y el Perú no se preparó para una segunda ola y el precio de vidas y dolor que pagamos fue muy alto. Esto, no puede volver a pasar”.

‘PAPA CALIENTE’

Asimismo, el integrante del equipo técnico de Perú Libre criticó que las guías del Ministerio de Salud (Minsa) para enfrentar la pandemia no hayan variado. Reconoció, que el gobierno del presidente Francisco Sagasti le dejará una papa caliente al próximo gobierno.

“Las guías del Minsa siguen siendo del año de la prehistoria de la primera ola, con toda la cantidad de recursos humanos quemado, cansados, agotados porque no les pagan sus bonos no les reconocen sus salarios y es una cosa que tú no terminas de entender cómo terminan siendo tan irresponsables”, acotó.

También dijo: “La papa caliente que le van a pasar al próximo gobierno será una papa que quema, que es un problema de crisis sanitaria, más la crisis económica, más la crisis social y encima la crisis política que se va a armar con esta pelea entre fujimoristas y los de Perú Libre, que es la proyección, porque no hay otro escenario”.

Cabe indicar que el Minsa informó que hasta este jueves 27 de mayo, el número de personas vacunadas contra el Covid-19 con al menos una dosis asciende a 2 millones 403 mil 751. Mientras que el total de ciudadanos inmunizados con dos dosis es de 1 millón 48 mil 597. Estos números van en aumento conforme pasen las horas.

Por otra parte, el ministro Ugarte anunció que se ampliarán los centros de inmunización contra la Covid-19 y se contratará a mayor personal para evitar largas colas.