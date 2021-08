El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó este domingo que su sector ha dispuesto una comisión investigadora para determinar por qué 147 viales de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) del laboratorio Pfizer expiraron en el hospital Dos de Mayo.

“Las vacunas cuando llegan tienen 30 días para aplicarse, simplemente hay que cumplir esto. Hay una cantidad de viales que una vez que se descongelaron no se completó la cantidad de aplicación”, precisó en declaraciones a la prensa. Se conoce como vial a la pequeña botella que contiene la vacuna.

Detalló que se trata de 147 viales de Pfizer, cada una para la aplicación de 6 dosis, que no se usaron antes de la fecha de expiración. “Pues aparentemente, por la información que tenemos y que estamos investigando, al no haberse cumplido (la fecha límite antes que expiren) esas vacunas quedan sin poder aplicarse”, señaló.

En esa línea, el ministro Cevallos aseveró que el Minsa profundizará el caso para saber qué sucedió. “Sabemos que no han expirado en otros lugares, pero queremos saber la fecha de expiración para tener un control más estricto. Entonces el anuncio es que acá no vamos a dejar de ninguna manera que las vacunas no se traten con el máximo de responsabilidad”, señaló.

“Sea de nuestra gestión o de la anterior gestión, acá de lo que se trata es que el cuidado tiene que ser escrupuloso de las vacunas, por eso he dispuesto una comisión investigadora para saber qué ha pasado con este grupo de viales. La comisión tendrá 7 días (para explicar lo sucedido)”, puntualizó.

COVID-19: Investigarán vencimiento de 147 viales de vacuna Pfizer en el Hospital Dos de Mayo