El ministro de Salud Hernando Cevallos aclaró este lunes que la norma, mediante la cual se dispone que el uso del protector facial en los servicios de transporte público ya no es obligatorio, incluye a la Línea 1 del Metro de Lima. Esta disposición rige desde el último sábado 20 de noviembre.

Cevallos hizo la precisión debido a que en la víspera la empresa operadora de la Línea 1 del Metro de Lima emitió un comunicado indicando que los usuarios que aborden los trenes deberán usar de manera obligatoria el protector facial. Esto, pese a lo dispuesto por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“No hay controversia, ya el ministerio ha publicado, incluso se va a llamar ahora a la viceministra de Transportes para que no quede ninguna duda. Ya lo hemos señalado, el protector facial no es obligatorio, es una recomendación del ministerio en lugares donde hay una gran aglomeración de gente, pero no es obligatorio”, enfatizó Cevallos.

El ministro agregó que lo obligatorio “es el uso de la doble mascarilla o una KN95″ y que esta medida “incluye al Metro de Lima”.

“De pronto no se ha entendido con claridad la norma, vamos a conversar con la viceministra (de Transportes) por si hay alguna duda y esto quede claro”, insistió Cevallos.

Carné de vacunación

En otro momento Cevallos se pronunció sobre la medida dispuesta por el Ministerio de Salud que establece la obligatoriedad de presentar el carné de vacunación con las dos dosis para poder ingresar a espacios cerrados como centros comerciales, galerías, bancos, etc.

Según comentó, ya se viene coordinando con algunas municipalidades para la implementación del control del carné de vacunación.

“Algunas municipalidades hablan de presupuesto (adicional) para tener personas que puedan controlar esto, entendemos estas limitaciones que pueden tener algunas municipalidades, pero en general lo que hemos encontrado es una muy buena disposición de los alcaldes distritales, provinciales e incluso de centros poblados de comprarse el pleito de incentivar la vacunación en sus jurisdicciones”, manifestó el titular del sector.

Cevallos dio estas declaraciones a la prensa desde un condominio de viviendas en La Victoria, donde brigadas de salud vacunan contra el coronavirus casa por casa.

VIDEO RECOMENDADO