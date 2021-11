El ministro de Salud, Hernando Cevallos, desmintió los falsos videos tendenciosos que se han estado propagando en redes sociales, donde se indica que la inmunización contra el COVID-19 afecta la fertilidad de los jóvenes o adolescentes quienes la reciben.

“La vacuna no afecta en absoluto la fertilidad ni el desarrollo de un niño”, sostuvo el titular del Minsa ante la circulación de estos videos, que además señalan a la vacunación como parte de un plan mundial para reducir la población, lo cual, indicó, es absolutamente falso.

Cevallos recordó a la población que el acceso a “la vacuna es un derecho” que no debe estar impedido por nadie y tampoco ser afectado por mitos o creencias de personas que desconocen la seriedad del proceso.

Hernando Cevallos hizo esta aclaración ante los comentarios de algunos padres de familia que afirman “yo me vacuné, pero, como he leído por ahí que la vacuna puede afectar la fertilidad de mis hijos, no los vacuno”. “Eso no es cierto”, manifestó en entrevista con Exitosa.

Presencia de padres opcional

Por otro lado, Cevallos anunció que tras diversas conversaciones con la Defensoría del Pueblo y otras instituciones que velan por la infancia, se determinó que los menores puedan acudir a vacunarse sin la obligatoria presencia de sus padres.

“Ya no es necesario que el adolescente vaya con una autorización de sus padres, ya no. La vacuna es un derecho para el adulto, como para el jovencito, como para el adolescente”, acotó.

En ese sentido, el funcionario explicó que cualquier menor podrá ir al centro de inmunización más cercano, con su DNI o partida de nacimiento. Allí tendrá que ir en compañía del adulto que desee y este será quien firme el consentimiento.

“Un adolescente puede decir ‘yo quiero protegerme y mi padre no quiere que me vacune, pero yo quiero hacerlo’ y con esto superamos una serie de conceptos y temores que algunos tienen”, refirió.

