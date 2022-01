Desde hoy, martes 4 de enero, el acceso a las playas de los distritos de Chorrillos, Barranco y Miraflores son reabiertas al público luego de permanecer cerradas desde el viernes 31 de diciembre hasta el 3 de enero del 2022, en el contexto de la pandemia del coronavirus.

Como es público, estos tres gobiernos locales tomaron esta medida solo en sus playas como parte de una ampliación, luego que el Ejecutivo ordenó el cierre de los balnearios de todo el país el 31 de diciembre y 1 de enero ante el aumento de contagios por la variante Ómicron del COVID-19.

El alcalde Augusto Miyashiro anunció que en el caso de Chorrillos el acceso a las playas fue restringido porque durante la Navidad y días posteriores, solo en la playa Agua Dulce se registró la visita de más de 10,000 personas que vulneraron los controles de seguridad por COVID-19.

Por su parte, Luis Molina, alcalde de Miraflores, sostuvo que la restricción de acceso a las playas de su distrito durante esos cuatro días buscaba la protección de los ciudadanos ante el contexto de la pandemia. “Yo sí voy a cerrar [las playas] para salvar vidas”, mencionó.

Finalmente, la Municipalidad de Barranco se sumó a la medida de cierre de playas al sostener que la intención era realizar el esfuerzo posible para evitar aglomeraciones de personas y así “potenciales” contagios de COVID-19 y su nueva variante.

Además, recordó que el puente peatonal de Bajada de Baños se encuentra aún averiado debido a un reciente accidente vehicular, por lo tanto, la estructura permanece clausurada por un plazo de 20 días calendario mientras se realiza su reparación.

¿Cierre de playas durante el verano?

La semana pasada, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, indicó que el sector que lidera no tiene en agenda plantear el cierre de playas de todo el país durante la temporada de verano para prevenir nuevos contagios de coronavirus (COVID-19) ante la nueva alerta epidemiológica por los casos confirmados de la variante Ómicron.

No obstante, señaló que esta medida no queda descartada porque se evaluará el comportamiento de los ciudadanos durante el 31 de diciembre y 1 de enero por celebraciones de Año Nuevo.

Además, añadió, el sector estará atento al comportamiento de las personas en los primeros días del primer mes del 2022 en las playas y que cumplan las medidas de bioseguridad básicas.

" No es una posibilidad descartada, pero en este momento no está en agenda. Nosotros no consideramos ahora, en este momento, que sea inevitable que tengamos que cerrar las playas todo el verano porque los escenarios son distintos, puede ser que en algunas playas se tome una decisión más radical, pero cerrar ahora todas las playas del litoral peruano no está pensado”, manifestó en entrevista a Exitosa.

