El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó este sábado que, a la fecha se reporta un incremento de 721 casos de la variante Delta del COVID-19, que es la predominante en el país. Anunció además que se ha reportado la presencia de tres casos de la variante Delta Plus en Ate Vitarte, en Lima.

Desde San Juan de Lurigancho hasta donde llegó para el lanzamiento de las Vacuna Móvil, nueva estrategia de inmunización, con mototaxis, el funcionario señaló que si bien la cantidad de casos de COVID-19 no se ha incrementado en las últimas semanas, sí es preocupante el aumento de casos de la variante Delta a nivel nacional.

Por su parte, la médica infectóloga del Instituto Nacional de Salud (INS), Lely Solari, indicó a este diario que actualmente hay dos focos de este tipo o linaje de COVID-19, y que la única región del Perú donde no se ha detectado es Amazonas.

“En el norte con Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad y el centro con Lima, Ica, Junín, Pasco y Cusco. Esas son las que tienen más porcentaje de Delta”, dijo.

Explicó que las zonas del Perú que tienen más del 50% de prevalencia de la variante Delta de las muestras procesadas son : Lima Metropolitana (247), Junín (68), Callao (56), Ica (38), Tumbes (29), Piura (27), Lima Provincia (28), Lambayeque (31), La Libertad (29) y Cajamarca (31).

Solari mencionó que el reporte con mayor detalle junto a las otras variantes detectadas en el país será actualizado el lunes 27 de septiembre.

Sobre la Delta Plus

Fue el 12 de mayo que se registró el primer caso de variante Delta en el Perú, específicamente en la región de Moquegua. Desde entonces, el INS ha reportado otros casos.

A la fecha, la variante Delta del COVID-19 ya es la predominante en el Perú y ha desplazado a las variantes Lambda y Gamma, cuyos casos han disminuido en las últimas semanas.

La infectóloga dle INS detalló que, existen preocupación por la aparición de más sub linajes como la Delta Plus (con tres casos en el Perú) podrían contribuir a un rápido nivel de contagio entre las personas. Aclaró que por el momento no se conoce si este tipo está ya presente en regiones.

“No se puede saber [en regiones]. La Gamma entregó por Lima Este, en Santa Anita. Ahora Delta Plus entra por Ate Viarte. Lima Este está conectado con el centro del país. Lo que sí sabemos es que siguen introduciéndose sub linajes de Delta al país, aumentando la variabilidad genética. Eso no es bueno”, añadió.

En esa línea, el Ministerio de Salud (Minsa) hace un llamado a la población para que continúe con el uso de la doble mascarilla, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social, así como evitar aglomeraciones y aplicarse las dos dosis de la vacuna. A esto se suma que el sector continúa la vacunación completa (doble dosis) para una mayor protección.

Dato

La variante Delta fue reportada inicialmente en la India. Es considerada la más peligrosa y se caracteriza por la rapidez de su transmisión. Su nombre científico es B.1.617.2.

