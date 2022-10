Las ranas arbóreas orientales de Chernóbil que son generalmente de un verde brillante muestran ahora una tonalidad oscura y en algunos casos, llegan a ser totalmente negras.

Así lo descubrió un grupo de investigadores que trabaja cerca de la zona de exclusión, en torno a la central nuclear Vladímir Ilich Lenin, que un 26 de abril de 1986 fue escenario de uno de los peores desastres nucleares de la historia.

Ahora los científicos creen que la piel más oscura de las ranas mutadas puede haberles ayudado a sobrevivir en la zona de exclusión, que hoy restringe el acceso a 1.000 millas cuadradas alrededor de la zona cero.

“Nos dimos cuenta de la existencia de estas ranas la primera noche que trabajamos en Chernóbil. Buscábamos esta especie cerca de la central dañada y detectamos muchas ranas que solo eran negras. Sabemos que la melanina es la responsable de la coloración oscura o negra en muchos organismos, incluidas las ranas. Al mismo tiempo, sabemos que la melanina protege de los daños causados por diferentes tipos de radiación, desde los rayos ultravioleta hasta la radiación ionizante, como la de Chernóbil”, manifestó Germán Orizaola, investigador de la Universidad de Oviedo.

Para su estudio, se recogieron más de 200 ranas macho de 12 estanques de cría diferentes con distintos niveles de radiación y se comprobó que las ranas situadas dentro de la zona de exclusión eran mucho más oscuras que las de fuera de ella.

Y aunque no había correlación entre las ranas más oscuras y los lugares más irradiados en la actualidad, sí la había con los lugares más afectados en la época del accidente.

En 1986, ocurrió en Ucrania el mayor vertido de material radiactivo al medio ambiente de la historia de la humanidad. Foto: ¡Stock.

En otras palabras, las ranas más oscuras tenían más posibilidades de sobrevivir cuando se produjo la catástrofe en 1986, por lo que hoy son más numerosas.

“En esta especie es posible encontrar, en circunstancias normales, un pequeño porcentaje de ranas con una coloración inusual. Este pequeño porcentaje se habría beneficiado de la protección de la melanina, especialmente en el momento del accidente, cuando los niveles de radiación eran mucho más altos y la diversidad de radioisótopos más amplia. En este caso, habrían sobrevivido mejor y se habrían reproducido mejor que las ranas verdes normales. Con el paso del tiempo (han pasado entre 10 y 12 generaciones de ranas desde el accidente), estas ranas negras habrían predominado en la zona de exclusión”, sostuvo el científico español.

Sin embargo, dado que los niveles de radiación son mucho más bajos hoy en día, el jurado no sabe si las ranas negras seguirán siendo dominantes.

“Dado que la función protectora de la melanina no es tan crucial en estos momentos, con niveles de radiación mucho más bajos, es posible que desaparezca. Sin embargo, nuestro estudio también muestra que el mantenimiento de esta coloración negra no parece tener un coste elevado: no hay un aumento de los niveles de estrés oxidativo, por ejemplo”, afirmó Orizaola.

¿Cuándo y cómo ocurrió la explosión de Chernóbil?

El accidente más grave en la historia de las plantas nucleares se registró el 26 de abril de 1986 y fue producto de la explosión de la cubierta de grafito de un reactor de agua ligera en Chernóbil, en lo que era la Unión Soviética y hoy es Ucrania.

Treinta y dos personas murieron en pocas horas y hasta hoy, por acción de la dictadura soviética de entonces, no se sabe cuántas más después a consecuencia de la radiación liberada.

El día mencionado, durante una prueba de simulación de un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de la central produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior.

Gran cantidad de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, erbio, aleaciones de circonio y grafito, materiales radiactivos y tóxicos, fueron expulsados a la atmósfera.

Más de 160 mil residentes de la ciudad y sus alrededores tuvieron que ser evacuados y no han podido regresar, dejando el antiguo emplazamiento soviético como una ciudad fantasma radiactiva.

