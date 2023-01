Este viernes, un grupo de vándalos atacaron e intentaron incendiar la vivienda del gobernador regional de Madre de Dios, Luis Otsuka Salazar, quien se vio obligado a defenderse con disparos al aire. Tras salvar su vida ante esta agresión, la autoridad arremetió contra el Ejecutivo y pidió a la presidenta Dina Boluarte que tome cartas en el asunto.

En diálogo con Canal N, Otsuka Salazar detalló que cientos llegaron a su casa y empezaron a reventar las lunas y a lanzar hisopos con combustible con el fin de incendiarla. Su familia y él terminaron heridos, ante lo cual se vio obligado a disparar.

El ataque a la vivienda del gobernador de Madre de Dios por turba.

“Acaban de atacar mi domicilio más de mil personas, habían policías custodiando pero no tenían nada de armas. La turba comenzó a reventar las lunas, a tirar hisopos con combustible para incendiarla. Llamo la atención al ministro del Interior y a todos, ¿cómo pueden enviar un soldado a la guerra sin armas? ¿El costo social es que me maten a mí y a toda mi familia? Señor ministro, tome las cartas de una vez y solucione este grave problema que no es mi problema, yo no lo hice”, señaló inicialmente.

“Este problema es a nivel nacional, no a nivel regional. Le llamo la atención al ministro, ¿qué está pasando en el Perú, Ejecutivo? ¿El costo social es que me maten a mí? Ahí sí no hay costo social. ¡Qué graciosos son!”, agregó.

La vivienda del gobernador regional, Luis Otsuka Salazar, fue atacada este viernes cuando él y su familia estaban dentro. Los vándalos lanzaron piedras y palos contra el predio ubicado en Puerto Maldonado.

Gobernador regional envió mensaje a Dina Boluarte y ministros

En esas líneas, Luis Otsuka recriminó a la presidenta Dina Boluarte, debido a que señaló que la situación se ha desbordado en Madre de Dios -en la cual reportan desabastecimiento de alimentos y combustible a causa del bloqueo de carretera-.

“¿Señor ministro, quiere que yo comience a matar a esta gente? Si no hubiese tenido el arma qué hubiese pasado. ¿Voy a dejar que muera mi familia? Esto está fuera de control. Desde aquí llamo a la presidenta de la República, esto no puede continuar, no puede desbordarse más”, recalcó.

Finalmente, el gobernador regional envió un fuerte mensaje a los manifestantes que intenten atacar de nuevo su vivienda y a su familia. En esas líneas, dejó amenazas de muerte contra los vándalos que se atrevan a agredirlos.

“No puedo soportar a que vengan a hacer destrozos en mi casa (...) Y o sinceramente les digo, la próxima vez que vengan, los mataré . Ese es un derecho que me asiste más. La última vez que los perdono, porque no es correcto a que vengan a destrozar mi casa. ¿Yo soy el delincuente, ladrón? ¡Señores de la PCM, ya basta, propongan solución de una vez! Es indignante para mí”, sentenció.

