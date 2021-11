Este lunes 15 de noviembre vence el plazo para que los empleadores depositen el pago de Compensación por Tiempo de Servicios - CTS, correspondiente a mayo – octubre 2021. Los trabajadores beneficiados tendrán hasta el 31 de diciembre de este año para efectuar un retiro excepcional, total o parcial, a fin de cubrir sus necesidades económicas generadas por la pandemia de la Covid-19.

Ante este escenario, Jorge Ojeda, Docente de la Facultad de Negocios EPE de la UPC, comparte cinco consejos útiles sobre cómo sacarle provecho a tu CTS, qué hacer y qué no hacer con ese ingreso.

Lo primero que aconseja el especialista de la UPC, es mantener la CTS en la misma cuenta donde esté, o buscar un depósito que brinde mayor tasa de rentabilidad. “Esto porque normalmente los depósitos de CTS tienen tasas por encima de lo que paga una tasa por depósito normal en cualquier cuenta de banco”, explica Ojeda.

Debemos recordar que la CTS tiene como finalidad cubrir el desempleo en el momento en que se dé. Entonces, sacar ese dinero sin una evaluación correcta no es una buena idea. Aquí algunos consejos prácticos:

1. Pagar deudas:

Si es necesario retirar este dinero, se puede destinar a pagar deudas anteriores, porque estas pueden tener tasas mucho más altas.

2. Traslado a AFP:

Otra opción para los fondos de CTS, al momento de retirarlos, es colocarlos en una cuenta de AFP sin fin previsional. Esta cuenta se puede retirar en cualquier momento y genera la misma rentabilidad que están ganando los fondos de pensiones.

3. Pago de tarjetas de crédito:

Cuando estamos hablando de pagar deudas anteriores, las más importantes son las relacionadas a tarjetas de crédito, sobre todo si está en crédito revolvente o, peor aún, si es que se ha realizado alguna disposición de efectivo.

4. Inversión:

Si se está pensando invertir este dinero en algún negocio, Ojeda, de la UPC, recomienda asesorarse bien, conocer muy bien del rubro al que desee ingresar y no dejarse guiar por lo que la gente comenta sobre algunos tipos de negocios. Recordemos que toda inversión tiene sus riesgos y a veces uno puede perder lo que invirtió.

5. Cuida tu dinero:

Finalmente, uno de los consejos más importantes es: No utilizar este dinero para otra inversión que no hayamos mencionado aquí. Por ejemplo, no se debe utilizar para gastos corrientes, como regalos, un televisor, o una nueva lavadora. Esto sería un error, ya que por definición este dinero tiene un fin previsional que es el desempleo.