El cuadre de Eliane Karp a PPK, la división del fujimorismo y más en ‘Pepitas’

ELIANE RABIOSA

En su Facebook, la gringa Eliane Karp enfiló baterías contra PPK: “¡No puedo creer! ¿Qué has hecho? ¡Lo peor de lo que uno se podía imaginar! Tendrás que pagar por esto...”. ¿Y los roches de su ‘Cholo’ sano y sagrado?…



‘DOBLE CARA’

El fujimorismo se encuentra partido. Y así lo confirmó Bienvenido Ramírez al llamar ‘doble cara y sinvergüenzas’ a sus colegas que chancaban a Alberto Fujimori y ahora lo idolatran. Uyuyuy…



RENUNCIAS

Alberto de Belaunde ya no es más un PPKausa. Ayer oficializó su renuncia por el indulto al ‘Chino’. Hay otros que se fueron por lo mismo, pero son funcionarios del Ministerio de Justicia. Asuuu…



OTRO PEDIDO

Hoy habrá reunión en el Frente Amplio y discutirán la posibilidad de presentar un nuevo pedido de vacancia contra PPK por ‘negociar’ el indulto de Fujimori. ¿Y Nuevo Perú se abstendría otra vez?...



MOVIMIENTO

En la clínica ‘Centenario’ ( Pueblo Libre), donde está internado el ‘Chino’, hay harto movimiento. Ayer llegaron varios congresistas, esto aparte de los ‘simpatizantes naranjas’ que gritaban: ‘¡El indulto es legal’. No me diga…

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.