El exministro de Salud, Abel Salinas, afirmó que sería un error del Gobierno de Francisco Sagasti la decisión de ampliar la cuarentena en las regiones de nivel extremo en marzo, ya que a su entender, no está dando resultados positivos en la lucha contra la pandemia.

La semana pasada, diversos ministros dejaron abierta la posibilidad de que la medida de aislamiento social se prolongue en marzo por el aumento de casos de contagios, sin embargo, en las calles se ve a mucha gente como si fuera un día normal, sin mascarillas y con poco control de las autoridades.

“Como estrategia sanitaria no hay buenos resultados porque no es que la cuarentena esté mal o hay que hacerla más rígida, sino que no es acompañada de otras estrategias claras, la gente está agotada del encierro, ya no la acatan, y necesita salir a trabajar”, indicó a Trome.

Además, alertó que existe la ausencia del Estado en las medidas de control en todo el país. “Las autoridades como la policía, militares y serenazgo ya no patrullan como antes, la gente sale a la calle porque necesita ingresos pero hay que cuidarlos para que no se contagien”, agregó.

NEGOCIOS

Asimismo, el exfuncionario aseguró que el tema económico afecta a mucha gente, pues el 35% de ciudadanos en la capital viven del día a día. Además, se mostró a favor de que los negocios, como tiendas y centros comerciales, vuelvan a reabrir.

“En los negocios formales, como tiendas o centros comerciales, pueden funcionar, se puede controlar el aforo, que no entren niños por ejemplo, pero si siguen cerrando todo, habrá más pobreza y, por ende, menos acceso a servicios de salud”, dijo.

Como extitular del Minsa, Salinas recomendó que se debe potenciar el primer nivel en las postas o centros de salud, mejorarlo con más personal y equipos de protección para así no saturar a los hospitales con las camas UCI.

A su vez, repotenciar el tema del oxígeno medicinal ya que en muchos hospitales ya no hay. “Eso debe ser ayudado por pruebas moleculares en postas, centros de salud y hospitales y un control comunitario”, acotó.