¡14 DÍAS MÁS! La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, confirmó este miércoles en conferencia de prensa que la cuarentena se amplía hasta el día 28 de febrero para las regiones en nivel de riesgo extremo, tal es el caso de Lima y Callao, ante el aumento de casos de coronavirus en el Perú.

“En este momento, en el Perú existen 32 provincias en situación de riesgo extremo”, indicó Violeta Bermúdez en conferencia de prensa tras la sesión de Consejo de Ministros.

Por otro lado, indicó que las medidas dispuestas durante la cuarentena, como la compra en mercados y el servicio de delivery, seguirán vigentes en la ampliación de la nueva cuarentena.

PROVINCIAS EN NIVEL DE RIESGO EXTREMO

REGIONES PROVINCIAS Amazonas Utcubamba Arequipa Arequipa

Camaná

Islay

Caylloma Ayacucho Huamanga Cajamarca Cutervo Cusco

Canchis

La Convención Huancavelica Huancavelica Ica Ica

Chincha

Pisco Lima Lima metropolitana

Callao

Huaura

Cañeta

Barranca

Huaral Junín Huancayo

Tarma

Yauli

Chanchamayo Tacna Tacna Huánuco Huánuco Puno Puno Ancash Santa Apurímac Abancay Pasco Pasco Loreto Maynas

Ramón Castilla Moquegua Ilo

Antes de la ampliación, la PCM había anunciado que la primera cuarentena de este 2021 comenzó a regir desde el 31 de enero y estaba programada que finalice el 14 de febrero.

CIFRAS PARA REFLEXIONAR

Desde que empezó la cuarentena focalizada, el 31 de enero, en el país se ha intervenido 900 fiestas COVID y a 73.436 personas por infringir las normas dispuestas por el Gobierno, informó el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, el pasado lunes 8 de febrero.

En conferencia de prensa señaló que se han aplicado 37,000 multas a personas infractoras a escala nacional por transitar sin pase laboral, circular en vehículo particular sin autorización, salir sin justificación durante el aislamiento social, no usar mascarilla, no portar DNI, entre otras.

Detalló que La Libertad, Piura y Arequipa han sido las regiones con mayor número de fiestas COVID intervenidas por la Policía Nacional del Perú (PNP) con 168, 118 y 82, respectivamente. Solo en Lima hubo 46 intervenciones en este mes.