QUÉ ROCHE. Tatiana Aleman y Sebastián Salazar, los nuevos conductores de Cuarto Poder, se hicieron virales en redes sociales por una conversación que mantuvieron en vivo el pasado domingo, en la última edición del programa periodístico.

Todo comenzó luego de terminado un informe sobre el breakdance. “¿Alguna vez te animaste a bailar?”, le preguntó la conductora al hijo de Federico Salazar. “No no, nunca lo he hecho, sé lo que es, he visto, de hecho conozco gente que lo hace pero nunca me he atrevido”, le contestó su compañero.

Tatiana aseguró que de joven sí se atrevió a bailar el género musical y calificó a Sebastián como ‘aburrido’. “¿Qué cosa? ¿Qué?”, reaccionó incómodo el conductor de Cuarto Poder, quien insistió en continuar con el contenido del programa.

La conductora interrumpió a su compañero y le preguntó si el electo presidente del Perú, Pedro Castillo, se ‘habrá animado a bailar un poco’. “¿Pedro Castillo? ¿en Chota? No sé, lo veo más en la cultura andina”, dijo Sebastián Salazar.

“Me parece que el presidente está en otra cosa, en otro rollo, no sé, la veo difícil en el break”, agregó el hijo de Federico. “¿Más formal? ¿como tú?”, replicó Tatiana Aleman. “Hay una investidura, hay cierta formalidad, es el presidente del Perú”, le contestó su compañero.

Fue en ese momento que la periodista aseguró que no quiso comparar a Pedro Castillo con Sebastián Salazar. “Mis respetos y mis disculpas al señor presidente por haberlo comparado acá”, dijo entre risas.

Sebastián Salazar reaccionó incómodo al mensaje de su compañera. “Qué innecesario, ¿por qué estás haciendo esto?”, le dijo más serio. “Antes que te molestes, mejor vamos a una pausa”, dijo la conductora cerrando el tema.