Cuatro de las 12 Constituciones del Perú, originales y escritas a mano, no se encuentran en el archivo del Congreso de la República y han sido reportadas como desaparecidas, denunció el legislador Víctor Andrés García Belaunde .



En declaraciones a Canal N, el parlamentario de Acción Popular indicó que “no se sabe dónde están” estas cartas magnas, “Se han perdido, se las han robado, o de repente están en otra parte y no sabemos”, añadió.

De las cuatro, precisó Víctor Andrés García Belaunde , la más importante es la Constitución inicial del Perú, del año 1823, la primera y “que es la que da origen a todo, la que nos hace República después de la Guerra de la Independencia”.



“Esa autógrafa no está y debería estar en el archivo del Parlamento”, agregó el legislador, que dijo que las otras tres Constituciones cuyo paradero se desconocen son la de Simón Bolívar (1827), la de 1828 y la aprobada por el Congreso General de Huancayo en 1839.

Cuatro Constituciones del Perú originales se esfumaron del archivo del Congreso y nadie sabe dónde están

En ese sentido, Víctor Andrés García Belaunde sostuvo que el personal del archivo del Congreso de la República tampoco supo darle razón sobre estas cuatro Constituciones aparentemente perdidas.



“No se sabe desde cuándo no están, ni desde cuándo se dieron cuenta porque recién cuando yo he preguntado por ellas y he revisado, me han dicho que no hay, que van a sacar duplicados. Sí pues, pero no hay original, no hay”, manifestó García Belaunde .

Agregó que se le mencionó la intención de restaurar las Constituciones del 93 y del 79 pese a que son “relativamente nuevos”, algo que indica que “no hay buena conservación” de este tipo de documentos “tan importantes para un país”.



“Hay 30 personas en el archivo que gastan más que la Comisión Lava Jato y no están los resultados. No hay inventario, no se sabe lo que hay, no se sabe lo que se ha perdido, no se sabe nada de nada”, indicó el congresista.

“Hay que hacer un trabajo profesional técnico, con gente que sepa de archivos, de documentos, con historiadores”, finalizó.

