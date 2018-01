¡Cuida a tus mascotas del sol este verano! No olvides hidratarlas con agua limpia y fresca

El sol ya calienta con más fuerza y las mascotas también se deshidratan y pueden sufrir con el calor.



La Policía Nacional, en su cuenta de Twitter, lanzó la campaña ‘Dale agua a tu mejor amigo’, con la que hace un llamado a no ser indiferentes con los animalitos, sobre todo con los que están en las calles.



Esta iniciativa nos muestra la caricatura de un perrito que está recibiendo agua de una mujer policía, la que lleva en su marbete (donde va su nombre) la palabra ‘Solidaridad’. El veterinario Pancho Cavero recomendó lo siguiente:



* No exponer a las mascotas al sol (especialmente los perros que tienen riesgo de padecer golpes de calor).

* Hidratación: Que tenga agua limpia y fresca para tomar.

* Al pasear (nada de correr), lleve agua para el trayecto.

* No los lleve a la playa, se pueden quemar sus patitas.

* No los deje en patios o azoteas, menos en espacios cerrados como un auto.

* Si el perro está jadeando, respira agitado y su cuerpo está muy caliente, su vida corre riesgo. Métalo en una tina con agua muy fría que lo refresque y baje su temperatura.

