¡Cuidado! El 80% de quemaduras en niños ocurren en el hogar y la gran mayoría está acompañado por un adulto 

El 80% de quemaduras en niños ocurren en el hogar y la gran mayoría de los afectados está acompañado por un adulto en el momento del accidente, informó el Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, donde se han realizado más de 300 cirugías pediátricas por estas lesiones en lo que va de 2017.



Señalaron que las formas más comunes por lo que los niños se queman son por caer dentro de las ollas que contienen agua caliente o alimentos, y que sus mamas dejaron en el piso a enfriar.



También se queman al verter líquidos calientes sobre sí mismos cuando se cuelgan de la puerta del horno, al jalar el cable del hervidor o el mantel de la mesa, o al subirse a la mesa para alcanzar su plato o taza.



"Los niños más afectados son los que tienen entre 1 y 4 años de edad (60%), es decir, aquellos que recién aprenden a caminar y los que aún no van al colegio", indicaron los especialistas del el Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja.



Los líquidos calientes son la causa más importante de quemadura y los niños más afectados son los que tienen entre 1 y 4 años de edad. Los líquidos calientes son la causa más importante de quemadura y los niños más afectados son los que tienen entre 1 y 4 años de edad. Los líquidos calientes son la causa más importante de quemadura y los niños más afectados son los que tienen entre 1 y 4 años de edad.

Agregaron que las zonas más quemadas son: las nalgas, los genitales, los muslos y la espalda, es decir, gran parte del cuerpo.



Por ello, el el Instituto Nacional de Salud del Niño– San Borja promueven la campaña "Cambiemos la historia", la cual tiene como objetivo reducir la alta incidencia de niños con quemaduras.



En esta campaña se brinda atención integral al niño y adolescente quemados, que comprende el tratamiento médico quirúrgico, rehabilitación física y emocional, también la cirugía reconstructiva de contracturas y deformidades post quemadura.

RECOMENDACIONES

Las quemaduras por estos mecanismos son 100% prevenibles. Lo que significaría que el 70% de pacientes no se hubieran quemado si se tomaran medidas tan simples como:



-No colocar ollas ni recipientes con líquidos calientes en el piso.

-No permitir que los niños jueguen en la cocina ni se acerquen a los alimentos calientes.

-No dejar a los niños sin supervisión.