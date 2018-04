¡Cuidado! Acosadores andan sueltos y algunos pueden llegar a la violencia al ser rechazados

Hay diversas formas de acoso y todas llevan algún grado de violencia. Uno de los casos es el de la periodista Melissa Peschiera, a quien José Carlos Andrade Beteta la llama por teléfono, la busca en las redes y la persigue hasta su casa.



¿Cómo ayudar a víctimas de acoso? En diálogo con Trome, el doctor Belisario Zanabria, decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú, indica que es necesario fortalecer el estado afectivo-emocional, autoestima, seguridad y valía.

“Hay que fortalecer la razón sobre la emoción para que no se sienta débil y pueda afrontar situaciones. Darle apoyo, compañía, no para criticar, asustarla ni tocar el tema a cada rato, sino para dar tranquilidad, distracción, fortaleza. Y como sociedad, ser solidarios para defender y ayudar. Alertar para identificar y localizar a acosadores y agresores”, sostuvo.



NO FRENAN IMPULSOS

En caso de acosador esquizofrénico no controlado, alertó que se irritan fácilmente y pueden tornarse violentos. “No tiene razonamiento que lo frene, sus impulsos y emociones lo arrebatan, no sopesa el valor de la vida y la salud. Al no estar ‘en sus cabales’ es inimputable, pero no significa que no debe estar en centro de atención mental”, remarcó.

TOME EN CUENTA

* Siempre alerta. No toda la población es sana.

* Identifique buenas voluntades, sentimientos para ser amigos o pareja.

* Acoso: Tocamientos o gestos obscenos, seguimientos, palabras subidas de tono, silbidos y otros actos de índole sexual y no consentidos.

* Denuncie al agresor.

* Ayuda o asesoría: Línea 100 o Centros de Emergencia Mujer (CEM).

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.