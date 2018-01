¡Cuidado con las playas cochinas! Ojo a esta lista antes de ir a darte un chapuzón [VIDEO y FOTOS]

Hoy y mañana, la temperatura podría sobrepasar los 26 grados y miles de personas irán a la playa para refrescarse y pasar un día alegre. Por ello, la Dirección General de Salud (Digesa) recomendó algunas playas de Lima calificadas como ‘saludables’.



AL NORTE

Huaral: Chacra y Mar Peñón. Chancay: Agua Dulce. Huacho: Playa Chica, Colorado, Hornillos, Cabeza de León. Huaura: Las Liseras. Más al norte, está Barranca: Bandurria, El Colorado, La Isla.



AL SUR

En Asia: Los Lobos. Cañete: Puerto Fiel, Gallardos. Chincha: Socorro, Totoritas, Cruz Verde. En Nazca: La Loberas, Los Pingüinos, Los Leones y Hermosa.



¡Cuidemos nuestras playas!

CALLAO

Chucuito (La Punta), Malecón Pardo (La Punta), Guilligan Poza (La Punta), Guilligan Poza (Ventanilla). Ancón: D’onofrio, Hermosa, Miramar 1, Miramar 2, Las Conchitas.



LIMA

Miraflores: Las Piedritas, Los Delfines, Waikiki, Estrella, Punta Roquitas, La Pampilla, Makaha y Redondo.



Asimismo, el Senamhi alertó que la radiación en estos dos días será ‘extremadamente alta’ debido a que llegará a nivel 14. Por ello, es indispensable usar bloqueador factor 50+, sombrero y sombrilla.

RECOMENDACIONES

* Informarse a qué playa poder ir y qué alimentos se puede llevar.

* No acudir con mascotas. Contaminan porque hacen sus necesidades en cualquier parte.

* Deje la playa como quisiera encontrarla la próxima vez que vuelva.

* Evite romper vidrios. La mayoría de visitantes andan descalzos y podrían cortarse.

* No deje restos de comida en la arena ni los entierre, porque atraen moscas y aves carroñeras.

* No arroje la basura al mar. Además de que contamina, las olas siempre la devuelven.

* Tenga presente que el mar y las playas no son baños públicos.

