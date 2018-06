¡Cuide del frío a niños y ancianos! Calles de Lima amanecen mojadas por cercanía del invierno [FOTOS]

Ni las gruesas chompas, chalinas, casacas y gorras son suficientes para protegerse de las bajas temperaturas de las noches en Lima . El último martes, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi ), fue uno de los días más fríos del año.



Las calles amanecen mojadas por la llovizna y humedad. En diálogo con Trome , la meteoróloga Raquel Loayza precisó que si bien Lima amaneció el martes con 16 grados Celsius, el intenso frío se debió a que hubo 100% de humedad, en especial en los distritos frente al mar (Magdalena , Chorrillos , Ventanilla y otros).

RIESGO DE ASMA Y ALERGIAS

Aseguró que la temperatura seguirá bajando conforme nos acerquemos al invierno , que empieza el 21 de junio. “El invierno tendrá temperaturas más bajas de lo normal”, remarcó la especialista.



Carlos Hinojosa , médico de enfermedades respiratorias del Centro de Asma y Alergia ‘Hinojosa’, dijo que con el frío los más afectados son los niños y ancianos.

“Pueden generarse problemas bronquiales, incluso llegar al asma o alergias. Se deben tomar medidas contra el frío”, alertó.

ASÍ ES LA COSA

* No salga de casa sin una chompa o casaca abrigadora. No se confíe si hay brillo solar.

* Evite consumir bebidas frías o heladas. Tome infusiones o emoliente para calentar el cuerpo.

* Cuando camine por la calle, tápese la boca y nariz con una bufanda para no respirar aire frío.

* Consuma frutas y verduras ricas en vitaminas A y C para evitar resfríos.

* Proteja a los niños y ancianos, que son los más vulnerables

