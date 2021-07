PERUANO QUE SE RESPETA. Richie Martín Llerena Canedo (53) no es un comerciante cualquiera, es un curioso mimo, llamado ‘Pompyn’, que recorre las principales calles del distrito de Villa El Salvador ofreciendo sus mascarillas y protectores faciales. Detrás de ese maquillaje y vestimenta, que parece hecha para un cuento de hadas, está la historia de un hombre que se ha entregado al arte desde hace más de 30 años y que su talento le ha permitido trabajar en la televisión nacional y también en el extranjero.

¿Antes de la pandemia que hacías?

Hacía shows infantiles y familiares para diferentes eventos. Gracias a Dios me iba bien, pero todo quedo en stand by por la pandemia. También hago decoraciones para fiestas.

¿Y nos has pensado hacer shows virtuales?

Sí, claro, en mi página de Facebook (@Pompyn _ mimo show) realizo shows virtuales. Se siente raro hacer estos shows porque se pierde la magia de las fiestas, pero comprendo que es por la pandemia, así que a todos los niñitos: ‘quédense en casita y hagan caso a los papitos’.

Entonces sin shows infantiles, ¿qué decidiste hacer?

Observé que había mucha demanda por las mascarillas y no podía quedarme quieto. Como tenía retazos que me sobraban de los trajes que hacía para payaso, elaboré unas mascarillas con mi máquina de coser manual.

Artista confecciona mascarillas y las vende en Villa El Salvador

¿Tus mascarillas son con las medidas que exige el Minsa?

Sí, investigué las medidas que exige el Minsa, además añadí otros tipos de telas antifluidos, para que sean más resistentes.

¿Qué tienen de especial tus mascarillas?

Personalizado las tapabocas de acuerdo al gusto del cliente. Hice algunas con los colores de policía, militares y hasta de lentejuelas.

¿Solo haces mascarillas?

No, también hago protectores faciales. Fabrico de manera artesanal con material de acrílico, es un poco más complicado, pero ya le agarré la maña.

Cuéntame, ¿por qué te caracterizas como mimo?

El mimo se comunica con gestos y expresiones, así que a raíz de la pandemia es que decido interpretar a Pompyn, el mimo. Evito hablar y ofrezco mis productos con señas y gestos.

¿De qué manera ofreces tus productos si no puedes hablar?

Me acerco a las personas haciéndoles gestos y muecas para que compres mis mascarillas y proyectores faciales. Me presento con mi títere al que bauticé como ‘Covicho’. Trato que se diviertan conmigo, que se rían un ratito.

¿Y cómo te van las ventas?

Ahora ha bajado mucho, hay competencia en todos lados. Las mascarillas las venden muy baratas, pero eso no me desanima porque sé que mis productos de bioseguridad son buenos.

¿Hace cuánto tiempo que eres artista?

Hace más de 30 años estoy metido en el ambiente artístico. Como payasito Pompyn integré el programa ‘El Show de July’ (1989), ‘Nubeluz’ (1995) y ‘Karina y sus amigos’ (2000). También tuve la posibilidad de trabajar en Bolivia, en el programa Chispita (1999) del canal Bolivisión.

Cuéntanos un poco de ti

Soy un hombre que ha sufrido en la vida, pero no me ando quejando. Viví en la calle, y pasé carencias, pero fui bendecido por Dios y siempre me protegió. Ahora como mimo intentó de llevar un poco de alegría las personas.