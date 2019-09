Currículum vitae: 5 mentiras que debes evitar a la hora de elaborar tu CV

Muchas veces solemos pensar que si exageramos o mentimos en el Currículum vitae podemos tener asegurado el puesto al que postulamos. Sin embargo, corremos el riesgo de que nos descubran y quedemos descartados.

Si está considerando mentir en su Currículum vitae para que los empleadores lo elijan entre todos los postulantes, es mejor que lo descarte pues existen altas posibilidades de que se den cuenta. Así lo recomienda un artículo del conocido portal de empleo Glassdoor.

Según un estudio de la firma CareerBuilder, el 56% de los empleadores encontraron mentiras en los expedientes laborales de los aspirantes. En ese sentido, Glassdoor explica que cuando un candidato incurre en este tipo de engaños es menos probable que obtenga el puesto por el que aplica. Por ello, nos presenta algunas de las mentiras más comunes de los candidatos a un empleo:

• HABILIDADES EXAGERADAS



Seis de cada 10 empleadores han visto habilidades embellecidas en los currículos, según cifras de CareerBuilder.

Aunque no tenga todas las habilidades que requiere el puesto, es mejor no mentir. Quizá pueda pensar que aprenderá sobre la marcha, pero si lo empleadores descubren que no es capaz de ejecutarlas como había dicho, lo tacharán de deshonesto. Sé sincero sobre sus habilidades y en los aspectos en los que necesita crecer. Un empleador contratará más pronto a un postulante al que conoce de manera realista.

• RESPONSABILIDADES INVENTADAS

El 54% de los empleadores han visto que los candidatos mienten sobre las responsabilidades que han tenido en puestos previos.

Puede resultar tentador cambiar la descripción, agregarle un poco para que se vea más interesante. Pero, en realidad no será así. Cuando lo entrevisten y preguntes sobre su experiencia, los responsables sabrán que tanto sabe sobre lo que está hablando o si está inventando algunas cosas. Es mejor que enfatice la responsabilidad que sí tuvo. También puede contar una historia sobre cómo tuvo que tomar una rápida decisión y cuál fue el resultado.

El término CV suele aplicarse en la búsqueda de empleo. (Foto: Shutterstock)

• FECHAS DE EMPLEO QUE NO CONCUERDAN

Según CareerBuilder, el 39% de los empleadores han visto fechas falsas en los empleos.

Debido a los constantes cambios de empleo o largos periodos sin trabajar, algunos optan por inventar detalles que a simple vista podrían ser irrelevantes pero que en el fondo puede ser perjudicial para el postulante. Sobre todo, cuando los empleadores verifiquen los datos con sus antiguos jefes y descubran que solo trabajó un par de semanas en la empresa donde aseguró que fue año, ellos pondrán en duda todo lo que dijo en la entrevista.

• INVENTAR PUESTOS



3 de cada 10 empleadores han descubierto títulos inventados en los CVs.

Si no lo descubren en la entrevista, los empleadores lo averiguarán cuando llamen a su antiguo empleo para pedir referencias sobre usted. Los cargos no son tan importante, sus capacidades sí. Destaque todo lo que su rol representa, especialmente tareas únicas que desempeñó.

• TÍTULOS ACADÉMICOS FALSOS

El 28% de los contratistas encontraron títulos falsos en los currículos.

No importa que esté cursando su carrera; anote su nivel más alto de estudios concluidos y cuándo espera graduarse. Si no está estudiando, explique los motivos por los cuales lo dejó. Cuando le pregunten por su carrera, hable sobre sus trabajos en curso, lo que aprendió y cómo eso influye en sus metas profesionales.