¿Cómo hacer tu Currículum Vitae si no tienes experiencia laboral?

Se presentó la oportunidad de poder postular a un trabajo importante pero no tienes experiencia laboral y eso te preocupa y desanima. ¡Que eso no sea más un problema! No todo está perdido, pues lo que debes hacer es destacar otros puntos que también son importantes para la empresa y, sobre todo, para el puesto al que estás postulando.

La experiencia laboral es el primer problema que los jóvenes se enfrentan al término de la carrera, más aun sabiendo que actualmente el mercado laboral es tan competitivo. Incluso, algunas empresas piden practicantes con algo de experiencia; entonces, ¿cómo puedes destacar un currículum sin experiencia sobre otro?

El portal Primer Empleo compartió algunos tips para que la falta de experiencia no sea una desventaja a la hora de postular a un puesto :

Lo primero que hay que tener claro a la hora de redactar un currículum sin experiencia es adecuarlo a la oferta de trabajo a la que se va a enviar.

Hacer un poco de investigación sobre la empresa, sus valores, lo que buscan, etc; y luego colocar lo que puedes aportar a la compañía y en qué medida te identificas con ellos.

Coloca tus puntos fuertes. Una de las claves para elaborar el CV es conocerse muy bien a uno mismo.

Realiza una lista con tus intereses y habilidades personales o profesionales que puedan encajar en la oferta de empleo a la que enviará el currículum.

Realiza una lista con tus intereses y habilidades personales o profesionales (Foto: iStock) Realiza una lista con tus intereses y habilidades personales o profesionales (Foto: iStock) Realiza una lista con tus intereses y habilidades personales o profesionales (Foto: iStock)

¿Cómo hacer un Currículum sin experiencia?

Como ya lo mencionamos, hay que destacar la formación. Sin embargo, debes tener claro algunos puntos.

Evita incluir cursos o seminarios que no tengan nada que ver con el puesto.

Otra práctica común en el currículum sin experiencia es incluir niveles de estudios innecesarios. Se da por hecho que si tienes estudios universitarios has tenido que terminar el colegio.

La información que debes incluir es: titulación y centro de estudios, formación complementaria relacionada con el puesto (cursos, seminarios) y nivel de idiomas ("inglés: nivel básico”, etc).

Si has estado en el extranjero realizando algún curso, intercambio, actividades de voluntariado, etc., también se debe incluir.

Incluye también tus objetivos e intereses laborales.

Por último, si has trabajado en algo no relacionado con el sector al que pertenece la empresa, se debe incluir solo si es relevante.

Formato del Currículum Vitae sin experiencia

El último paso para realizar un Currículum Vitae sin experiencia es saber cómo colocar toda la información que hemos recopilado; esta debe estar claramente separada por bloques diferenciados y en una sola página con una estructura así: