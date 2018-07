Cusco: Fiscal que liberó a sujeto que golpeó a mujer frente a sus hijos explicó así su decisión ¡INCREÍBLE!

El terrible caso de agresión en Cusco contra Magaly Escalante sigue dando qué hablar. Y es que la fiscal que vio el caso decidió dejar libre a su exesposo, Marco Chacmani Pérez , luego de que un video mostrara cómo la golpeaba brutalmente frente a sus hijos.



Según la fiscal Ethel Martina, su despacho no pudo detener a Marco Chacmani Pérez ya que no contaba con elementos probatorios de la agresión. "Hemos verificado que por el momento no hemos contado con suficientes elementos de convicción y el certificado médico legal que arrojó las lesiones de la señora estimó un descanso médico de 10 días ", indicó.

En otras palabras, la fiscal explicó que según los resultados del médico legista y, según el código, las pruebas no configuraron para aplicar prisión preventiva a Marco Chacmani Pérez.

"No nos ha permitido calificar la conducta dentro de un tipo de mayor gravedad, como puede ser una tentativa de feminicidio, sino que hasta el momento la clasificación, que es provisional de por sí, está enmarcada dentro del artículo 122-B, que establece una pena de 1 a 3 años" , añadió en declaraciones a Canal N.

Por otro lado explicó que en el momento de su decisión, no tuvo a la mano los videos que mostraron el terrible ataque contra Magaly Escalante. "Hasta ayer estuve coordinando con el policía a cargo y le estaba pidiendo los dvds y me informó que hasta el mediodía estaba yendo a quemarlos. Esto quiere decir que en el despacho fiscal no hemos contado con ese material" , se defendió.

Por su parte, el presidente de la junta de fiscales, Walter Becerra, informó que investigarán si la fiscal Ethel Martina incurrió en alguna inconducta. "La Presidencia de la Junta de Fiscales ha dispuesto y remitido toda esta documentación al órgano de control interno".

Investigarán a fiscal que liberó a agresor de expareja en Cusco. Video: Canal N

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.