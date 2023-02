Colas de hasta 3 mil personas se forman todos los días en el Cusco para tratar de comprar un balón de gas, ante el fuerte desabastecimiento producto de los bloqueos y las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en esta región.

Amas de casa, trabajadores y jóvenes acampan a inmediaciones de las envasadoras con la esperanza de conseguir un balón de GLP, además de otro tipo de combustibles que también escasean.

Desde mediados de enero se advertía la falta de GLP en las distintas distribuidoras de Cusco, por lo que malos comerciantes optaron por vender los balones a un precio mayor, que incluso llegó a los 200 soles.

Desabastecimiento de gasolina en Cusco

Es así que los moradores prefirieron dirigirse directamente a las envasadoras, situadas mayormente a las afueras de la ciudad. De esta manera plantas ubicadas en Saylla, Angostura y Poroy, comenzaron a recibir una cantidad inusitada de usuarios.

Poco a poco el gas también se fue acabando en estos lugares , llegando al punto de no tener ni una unidad para la venta. Con la ‘tregua’ que ofrecieron algunos manifestantes a inicios de semana, algunas unidades con GLP pudieron llegar a Cusco, iniciándose toda uno odisea para comprar el producto.

“ Yo no tengo cocina eléctrica, tampoco fogón, solo tenemos una cocina a gas y hace una semana que no podemos cocinar porque el balón se acabó, al inicio estábamos yendo a restaurantes, pero estos también cerraron, no hay gas en ningún sitio”, señaló Maura Quispe, moradora de Cusco .

Desde el último lunes miles de personas hacen largas colas en los exteriores de la envasadora Vitagas, ubicada en la localidad de Pucyura, provincia de Anta, aproximadamente a una hora de Cusco, donde la situación se ha vuelto insostenible debido al gran número de moradores que llegó en las últimas horas.

Según representantes de la empresa, recientemente lograron que ingrese un camión portando dos mil balones de gas de 10 kilos, para igual número de usuarios, sin embargo se supo que la cifra de personas en fila pasaba los tres mil.

En horas de la tarde, la Policía logró desbloquear la zona conocida como La Unión en el distrito de Izcuchaca, donde decenas de camiones se hallaban varados con combustible, gas y otros artículos.

Ayer, martes, vándalos con hondas y huaracas atacaron los micros de transporte de pasajeros en la ciudad del Cusco, en una nueva jornada de violencia.

