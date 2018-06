Cusco: Turista coreano llegó al Perú para conocer montaña de Siete Colores, pero murió antes de subir

Un turista de nacionalidad coreana llegó al Perú con su hijo para conocer los atractivos turísticos que ofrece Cusco , pero tuvo un triste final. Cuando inició el trayecto hacia la montaña de Winikunka o Siete Colores , se desvaneció en el camino y falleció.



Según el hijo del fallecido, identificado como Kenneth Kunki Row (70), se desmayó a las 11 de la mañana, cuando arribó al atractivo natural turístico. Inmediatamente, fue atendido por un enfermero de una clínica particular en una ambulancia.



Al no poder reanimarlo, la unidad lo trasladó a la posta del distrito de Pitumarca, pero no pudo aguantar y llegó sin vida. El turista junto a su hijo Eugene Kenneth de 36 años tomó la agencia de turismo Cusco Zapa Tours, a cargo del guía Berly Edwin Quecaño Apaza (35), para subir a la montaña de Siete Colores.



Eugene comentó que hace dos años su padre fue sometido a una intervención quirúrgica al corazón. Las investigaciones del caso están a cargo del fiscal Marco Antonio Lavilla Quisp e, quien delegó el levantamiento del cadáver a la comisaría de Pitumarca, disponiendo su traslado a la morgue del Hospital Alfredo Callo Rodríguez de la ciudad de Sicuani, provincia de Canchis.