Una mujer con los ovarios bien puestos, así es Verónica Villa Ojeda (36). Llegó de Cusco a los 17 años con el sueño de estudiar Enfermería y, aunque por poco lo logra, la vida la llevó por otros rumbos. Cuando pensó que todo se había truncado porque el negocio de los refrescos no daba para más, recordó una herencia de la abuela: la poderosa y riquísima chicha de jora cusqueña.

No le dio más vueltas y con una hija en brazos se trazó el mayor reto de su vida: ser la reina de la chicha de jora en Lima. Actualmente, tiene un puesto en el Mercado Tierra Prometida de Santa Anita, pero ha trabajado en La Parada y Gamarra. Los clientes no paran de llegar a su puesto ‘La Cusqueñita’. Trome la encontró y conversó con ella.

Verónica, ¿qué te animó a vender chicha de jora?

Yo empecé vendiendo chicha morada y cebada, pero estos refrescos se malogran muy rápido y no duran para el día siguiente. Luego nació mi hija, no tenía apoyo del padre y necesitaba generar más dinero. Ahí decidí aplicar la técnica de mi abuela, ella es la verdadera reina de la chicha de jora. Y lo bueno es que no se malogra, se pone más rica. El primer día vendimos dos baldes en una hora, nos fue muy bien.

En sus ratos libres, su hija le ayuda a repartir la chicha de jora por delivery.

Entonces es una herencia familiar...

¡Claro! En la sierra se toma mucha chicha de jora. Cuando mis hermanos y yo éramos chicos, entrábamos a la cocina y le robábamos la chicha a mi abuela. Es que era tan rica. Y por supuesto que no tenía alcohol. Los que cosechaban sí le echaban su traguito, nosotros no.

¿Cuál es el secreto para que salga rica y no dé cólicos?

El maíz tiene que estar bien hervido y macerado. Haciendo eso no tiene por qué causarte malestar. A nosotras el maíz nos llega de Cusco, lo remojamos y hacemos dormir tapándolo con panca de choclo por una semana. Esperas a que germine y lo mueles. Luego lo haces hervir y listo. Pero lo que no saben es que a la chicha se le debe echar harina de quinua y habas para que tenga espesor. Es nuestro secreto, no tan secreto, ja, ja, ja.

Llega a vender hasta nueve baldes de chicha de jora al día.

¿La chicha de jora también se puede usar en comidas?

Por supuesto. Con la chicha se hace la pachamanca, el seco, arroz con pollo. Y si quieres que la carne quede suavecita y con sabor, métele chicha de jora también. Es muy rica para los aderezos. Pero antes de comprarla tienen que especificar que es para comida porque sino te darán la chicha con azúcar que es para tomar.

Y ahora en verano, ¿la chicha helada vuela?

Hacen colas por su vaso de chicha. Llego a vender hasta nueve baldes al día. Estoy desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Me compran por vasos, botellas, jarras, a veces están de paso y la toman aquí paraditos nomás o quieren delivery y mi hija reparte. Mi puesto se llama ‘La Cusqueñita’ y estoy en el pabellón E puesto 323.

