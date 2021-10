No fue necesario estar en el Estadio Nacional para saber que este partido no tendría nada de amistoso. A horas del ‘Clásico del Pacífico’ entre Perú y Chile por las Eliminatorias a Qatar 2022, el Cuycito y Condorito se jugaron una pichanga, donde las patadas y peleas no faltaron, tampoco las huachitas y los golazos. El resultado no fue el esperado para los amigos del Sur, porque el marcador terminó 2-0 a favor de los nuestros.

Curiosos personajes juegan partido amistoso

El Cuy, sin ser un goleador como Gianluca Lapadula o Paolo Guerrero, se las ingenió para sorprender con dos goles a Condorito, que, aunque, intentó impresionar con una velocidad similar a la de Alexis Sánchez fue bien controlada por nuestro cuy, que, pese a estar con unos kilitos demás, pudo hacerle un par de huachitas a nuestro amigo Condorito, que terminó tirado en la cancha con su clásico ¡Plop!

- Cuycito, ya no me hagas más goles, por favor. Al menos, enséñame a preparar un buen Pisco Sour para sorprender a ‘Yayita’ con este cóctel en Chile

- Claro, amigo Condorito. Eso sí, con un buen pisco peruano para que el traguito sepa mejor

Curiosos personajes juegan partido amistoso

Al final, esta pichanga, no fue más que una anécdota entre dos países hermanos, que tienen en ambos personajes a sus máximos representantes; uno en nuestra variada y rica gastronomía reconocida a nivel mundial y, el otro, figura entre las historietas más conocidas del mundo. Por supuesto, deseamos la mejor de las suertes a ambas selecciones, pero, primero a Perú y después a Chile.

Agradecimiento:

Disfraces Comercial Julissa (Av. Arica 849, Breña, Tef. 01-3328311)

(Av. Arica 849, Breña, Tef. 01-3328311) Canchita La Unión de Exalumnos Salesianos de Breña (Jr Huaraz 971, Breña)

Curiosos personajes juegan partido amistoso