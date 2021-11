El cómo realizar una compra online de forma segura y satisfactoria, es una inquietud para cada vez mayor cantidad de peruanos. Sobre todo, en esta nueva coyuntura, en la que las compras online se realizan con mucho mayor frecuencia.

Por ello, la Cámara de Comercio de Lima desarrolla los Cyber Days, cuya tercera edición en este 2021 se desarrollará durante los días 15, 16 y 17 de noviembre. El propósito es el de incentivar las compras online en los peruanos desde casa preservando su salud, y por supuesto, con las increíbles ofertas. Aquí te brindamos algunas recomendaciones para realizar compras seguras y satisfactorias.

1. Elabora tu #CyberLista:

Prepara un listado de los productos o servicios que más te interesan, de acuerdo a tus prioridades y presupuesto. Debes evitar sobre-endeudarte, compra solo lo que necesites aún en días donde los descuentos estén de locura, como en los Cyber Days.

2. Utiliza una conexión segura:

Para ingresar tus datos personales y finalizar tu compra online, utiliza una conexión a internet segura y privada (del trabajo u hogar). Las redes Wi-fi públicas, por ejemplo, de un centro comercial o un café, las puedes utilizar sin problemas para buscar ofertas en distintos portales web. pero no para ingresar tus datos ni completar la compra. Por otro lado, también es de vital importancia que el dispositivo tecnológico (Smartphone, Tablet, Laptop o PC) en el que completarás el proceso de compra, cuente con un antivirus licenciado.

3. Compra en portales de buena reputación:

Las redes sociales son el principal escenario donde investigar la reputación del portal eCommerce en el que tienes el interés de comprar. A partir de la experiencia que compartieron otros usuarios, puedes asegurarte de la calidad del servicio y el nivel de satisfacción de los clientes de dicha empresa. T

ambién es una buena práctica, consultar entre tus contactos más cercanos, como familiares, amigos o compañeros de trabajo, para saber si uno de ellos compró en dicho portal, y cuál es el nivel de servicio que recibió. Por otro lado, debes saber que todas las empresas oficiales de las Campañas organizadas por la CCL, se rigen a un Reglamento de Participación, y están comprometidas a brindar experiencias de compra totalmente satisfactorias a sus clientes. Para que conozcas cuáles son dichas marcas oficiales., ingresa al portal de la campaña www.cyberdays.pe.

4. Verifica costos y tiempos de envío:

Además de conocer cuál es el costo del producto, debes conocer también el costo de envío y tiempo en el que recibirás dicho producto. Todo esto, antes de que finalices el proceso de compra online. Los tiempos y costos de envío, varían de acuerdo a las ubicaciones geográficas de la empresa y el cliente.

En algunos casos, también pueden variar de acuerdo a los menores o mayores tiempos que estés dispuesto a esperar (si deseas recibir el producto en menos días o en pocas horas, es posible que tengas que pagar un mayor costo por el envío).

Y en algunos casos, por lanzamientos o promociones, algunas empresas ofrecen a sus clientes free shiping (envío gratis).

5. Verifica los métodos de pago disponibles:

Existen opciones alternativas a la de pagar con tarjeta (de crédito o débito), como el pagar en efectivo en una agencia bancaria, pagar en efectivo a través de la banca por internet, o pagar contra entrega. No obstante, es algo que debes verificar en el portal eCommerce donde deseas comprar, debes saber que métodos de pago tienen disponible, y cuál es el prefieres utilizar.

6. Revisa las políticas de cambios y devoluciones:

Es muy importante que, conozcas si puedes o no, realizar cambios o devoluciones del producto que has comprado de manera online. Al comprar por internet, has observado el producto por imágenes y descripciones textuales, y es probable que al recibirlo no quedes conforme por alguna razón.

Debes tener claro antes de realizar cualquier compra online, bajo qué condiciones puedes solicitar cambios o devoluciones. Incluso, si lo consideras necesario, realiza las consultas respectivas a la empresa a través de cualquiera de sus canales de comunicación (Redes Sociales, teléfono, email, chat, WhatsApp, etc).

7. Verifica que el portal cuente con un Libro de Reclamaciones Virtual: Asegúrate que el portal eCommerce cuenta con un Libro de Reclamaciones, en una zona visible de su sitio web. Este es un requisito obligatorio para los portales eCommerce peruanos, pues así lo exige la normativa vigente en nuestro país.

Si existe un Libro de Reclamaciones tendrás la certeza que, de surgir algún inconveniente con el servicio recibido, puedes ingresar dicho reclamo y acudir a INDECOPI si fuera necesario. Es importante mencionarte que, la CCL exige contar con un Libreo de Reclamaciones virttual a todas las empresas eCommerce que participan de forma oficial en sus Campañas. Entérate cuáles son dichas marcas oficiales ingresando a www.cyberdays.pe.

8. Verifica que el portal posea un Certificado Digital de seguridad:

Antes de realizar el pago por tu compra online, es importante que verifiques que te encuentras en un sitio certificado. Un sitio web con certificado de seguridad, te brinda la garantía que te encuentras en el sitio oficial de la marca o empresa cuyo logo estás visualizando. La forma más práctica de verificar esto, es observando que, en la parte superior izquierda de la pantalla, que exista un pequeño candado junto al texto ‘Es seguro’.

También podrás observar que la dirección URL inicia en https://www..., donde la letra ‘s’ es la importante, pues indica que efectivamente el sitio web utiliza un certificado de seguridad. El contar con un portal certificado y el brindarte a ti como consumidor la seguridad que requieres para realizar tu compra online, es un requisito para toda las empresas oficiales del Cyber Days.