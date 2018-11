Cyber Wow: Comprando por Internet ahorras hasta el 40%

"El ahorro es progreso", reza un dicho que cobra vigencia sobre todo en las fiestas de fin de año, donde no hay dinero que alcance. Ante la proximidad de la Navidad y Año Nuevo miles se disponen a comprar regalos, ropa, zapatos y demás enseres, para sus queridos. Por ello, más de 50 empresas se unieron en el 'Cyber Wow', evento donde tres durante días, habrán gran descuentos en los productos de temporada.



"Una persona puede ahorrar hasta 40% en sus compras navideñas aprovechando las ofertas de los cybers, temporada donde los principales portales de e-commerce ofrecen los mejores descuentos

del año", afirmó Rose Rivera, gerente de Marketing de Linio Perú.



Pero no solo se ahorra dinero, sino también tiempo y las compras se hacen más divertidas. “Comprando con tiempo te aseguras de que tus pedidos lleguen a tiempo, y si hay algún inconveniente, puedes cambiarlos”, agregó.





Según un análisis de Linio, las categorías con mayores ofertas durante los 'cybers' son tecnología (videojuegos, celulares y laptops) y deportes (máquinas para ejercicios y bicicletas), mientras que aquellos con mayor demanda son celulares (smartphones, baterías portátiles, smartwatch, auriculares), cómputo (discos duros, laptops), consolas y videojuegos, y fashion (zapatillas y relojes). En el caso de la tienda online, en estas fechas vende 3.6 ítems por minuto.



Perfil del 'cliente cyber'



- El 73% de los clientes tiene entre 25 y 45 años. El 51% tienen entre 25 y 35 años.



- El 79% de son hombres.



- El promedio de la orden es S/. 353.



- El ticket promedio por producto es de S/. 201.



Linio, recomendó a los compradores online tener mucho cuidado con tiendas que ofrecen grandes descuentos pero son desconocidas.



Antes de compartir los datos de la tarjeta de crédito o débito siga estas recomendaciones:



1. Verificar si existe phishing: Son las páginas web falsas para pedir datos. Los atacantes siempre intentan atraer a víctimas desprevenidas con un correo electrónico o un enlace atractivo, especialmente en estas fechas especiales en las que los compradores están a la búsqueda de buenas ofertas.



2. Revisar el HTTPS: Es importante comprar en sitios web que se encuentren cifrados, que son aquellos que tienen “HTTPS” en la barra de dirección del navegador. Esto asegura que la conexión es solamente entre el usuario, el comprador, y la compañía vendedora, y que no pueda ser interceptada por un tercero.



3. Medios de pago: Para comprar online se recomienda utilizar las tarjetas de crédito. No sólo están desconectadas de las principales cuentas bancarias, sino que también están aseguradas ante cargos fraudulentos. Incluso portales como Linio Perú ofrecen pago

contra entrega, para no utilizar tarjetas.