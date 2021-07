POR: ÓSCAR TORRES

A casi un mes de la segunda vuelta no tenemos presidente electo. El Jurado Nacional de Elecciones está seriamente cuestionado por gran parte de la ciudadanía. Por tal motivo, Trome conversó con el economista Daniel Córdova, quien da sus puntos de vista sobre esta difícil coyuntura.

Daniel, se especula que ya van a proclamar a Castillo como presidente de la República. ¿Cuál es tu opinión?

Que no debe ser proclamado antes de que se analicen absolutamente todas las actas identificadas como falseadas. Si no se genera una clara auditoría, contrastando las firmas con las actas, van a proclamar a Castillo con actas rellenadas a la mala.

El equipo de Perú Libre asegura que tú denuncias un fraude en mesa, pero no tienes ninguna prueba…

Hay pruebas presentadas antes de las 8 de la noche al JNE, hay pruebas presentadas antes de las 12 de la noche del vencimiento, es el plazo absurdo de 72 horas. Hay pruebas materiales que se han encontrado posteriormente y después hay pruebas estadísticas de actas con votos imposibles en donde simplemente hay que destapar la olla para encontrar el fraude.

¿Entonces?

Es como si hubiese un asesinato y el cadáver está escondido. Hay que encontrar el cadáver y no nos están dejando encontrarlo.

Daniel Córdova afirma que el JNE se niega a abrir el padrón 'porque encontrarían pruebas del fraude'. (Foto: GEC)





LA OEA

También fueron a la OEA, les dieron un portazo en la cara y el presidente Luis Almagro no los recibió. ¿Valió la pena esa travesía a Washington?

Sí, porque dejamos constancia de nuestra preocupación no solo a la OEA, sino al Congreso de los Estados Unidos y estamos ahora por enviar ya un informe completo con las pruebas.

Algunos analistas opinan que la derecha esta dividida entre la pose ‘blandita’ de Keiko y la ‘matonesca’ de López Aliaga. ¿Dónde estás tú?

Yo soy un liberal que cree en el estado de derecho, en consecuencia mi cruzada es por encontrar la verdad y por respetar nuestra institucionalidad democrática independientemente de la ideología.

Lourdes Flores dice que Keiko ganó la elección. ¿Tú también piensas lo mismo?

Sí, yo estoy seguro de que Keiko ganó la elección.

¿Qué les dirías a los que aseguran que Pedro Castillo ya ganó y hay que voltear la página?

Que revisen un poco sus principios éticos en la medida en que hay trampa y quieren estar satisfechos con una trampa. Yo no puedo estar satisfecho con una elección ganada con trampa.

Alfredo Barnechea ha afirmado que Castillo será un presidente nulo, resultado de un fraude y no de la voluntad popular. ¿Compartes esa teoría?

Sí, la comparto.

Daniel Córdova afirma que el abogado Aníbal Torres es un digno representante de Sendero Luminoso. (Foto: Hugo Pérez)

ANÍBAL TORRES

El abogado de Perú Libre, Aníbal Torres, señala que el fujimorismo pretende dar un golpe y que si proclaman a Keiko correrán ríos de sangre. ¿Qué le responderías?

Parece un digno representante de Sendero Luminoso.

Otros aseguran que hay un sector cívico-militar que pretende desconocer a Castillo. ¿Eso no te parece antidemocrático?

Obviamente sería antidemocrático si el no reconocerlo pasara por actitudes anticonstitucionales, pero es un derecho también el no reconocer cívicamente a un presidente elegido con trampa.

Si el Jurado Nacional de Elecciones proclama a Castillo, como es lo más probable, ¿cuál será tu posición?

Yo voy a seguir luchando porque se conozca la verdad y la verdad va a llegar tarde o temprano, y muy probablemente me encontraré en la oposición al gobierno chavista.

Muchos consideran que este Jurado Nacional de Elecciones está descalificado. ¿Qué piensas de su presidente Jorge Salas Arenas?

Que no está actuando con la imparcialidad y el nivel democrático que su investidura le exige. Creo que está favoreciendo indebidamente al candidato Castillo, que ha hecho trampa.

Economista afirma que si Pedro Castillo es proclamado presidente, él seguirá luchando para que se sepa la verdad. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

EL PADRÓN

¿Por qué crees que se niega a mostrar el padrón de votantes?

Porque si lo muestra va a encontrarse la trampa, el fraude, y él no quiere eso.

Ante la desconfianza que existe, ¿es posible que haya una nueva segunda vuelta? ¿De quién depende?

Primero del JNE, después del presidente Sagasti, el canciller Wagner y en tercer lugar de la OEA, porque la misión todavía no ha terminado. Si la misión va dando un informe positivo a pesar de las pruebas que va a recibir, yo creo que sería un escándalo internacional.

¿Es verdad que tu postura ha incomodado al jefe de tu partido, César Acuña, y están distanciados?

No, no estamos distanciados para nada, pero yo, desde que empezó la segunda vuelta, no soy dirigente del partido. Empecé a trabajar con Invertir Libertad, que es la ONG que presido, y no hablo en nombre de Alianza Para el Progreso ni de César Acuña. Además, también he pedido licencia al partido.

MONTESINOS

Esos audios que han aparecido de Montesinos, ¿te parecen reales o armados?

Montesinos cuando fugó del Perú se fue a Venezuela porque él tenía negocios con Hugo Chávez muy probablemente. Entonces, yo creo que él, para congraciarse con sus carceleros, se ha prestado a este juego que es evidentemente escandaloso en la medida que quien controla su presidio es el gobierno.

Gracias, Daniel. Ojalá quien salga ganador o ganadora sea de una manera limpia y sin artimañas de por medio…

Es exactamente la cruzada en la que me encuentro. Encontrar la verdad, que sea la elección transparente y una vez analizadas esas actas que consideramos falseadas se proclame a quien realmente ha ganado la elección, porque si no son anuladas esas actas estaremos validando un fraude.

