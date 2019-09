Daniel Maguiña, creador de Pollo Fashion: "Cuando dibujo solo pienso en que mi niño interior se divierta" | ENTREVISTA

Por Juan Mauricio Muñoz (@jmmm1414)

Daniel Maguiña está sentado en una mesa de la editorial Altazor en la FIL 2019. Observa, crea, dibuja. Los niños con sus padres se acercan para pedirle alguna caricatura. Él, con suma paciencia, dibuja con sus implementos mientras los menores quedan asombrados. Es arquitecto de profesión, pero ser caricaturista es su pasión. Así fue como creó a la Coneja Surrealista, el Gato Ludópata y el Pollo Fashion.

¿Cómo fue tu proceso para crear Pollo Fashion?

Pollo Fashion apareció por primera vez en un poema de mi segundo libro 'Mundo T', hasta ese momento era un personaje entre tantos que luego reciclé. Era un personaje antisistema y extraño, hay una parte del poema que dice: "Por lo general no hablo, pero cuando lo hago, digo cuac como un pato". Luego cuando la editorial Altazor me propuso hacer un cómic con él, no pensé dos veces en darle un giro y convertirlo al género infantil. En suma, el proceso no fue deliberado al inicio, todo fue fluyendo intuitivamente.



Además de Pollo Fashion también creaste otros personajes como la Coneja Surrealista, el Gato Ludópata u otros animales que te invitan a reflexionar, ¿ese es tu objetivo principal en tus caricaturas?

A lo mejor sea del tipo de escritor egoísta que cuando crea sólo piensa en que su niño interior se divierta. Cuando se me ocurren estos personajes no son más que extensiones de mi vida, avatares que me ayudan a filtrar la realidad a través del aspecto lúdico de la creación. En realidad, cuando he pensado en la historia para el libro de Pollo Fashion no estuve consciente que podría hacer reflexionar a una persona o un niño, mi único objetivo fijo era que se divierta.



'Los Monstruos', libro de Daniel Maguiña. (Difusión) 'Pollo Fashion', libro de Daniel Maguiña. (Altazor)

¿Cómo compensas tu tiempo en la arquitectura con el de dibujar y escribir? La creación es un trabajo agotador.

Me gusta decir que soy como Batman, arquitecto de día e ilustrador de noche, que es cuando el silencio y la soledad se vuelven mis mejores aliados. Agradezco la existencia del café, sin él tal vez no resistiría al sueño. También suelo decir que la arquitectura es arte al inicio del boceto y al final cuando la obra está terminada, es en ese punto donde podemos visualizar y decir si realmente es una pieza artística; como verás, mi labor de ilustrador, escritor y arquitecto están muy relacionadas, todo se amalgama, con el tiempo he aprendido a encontrarle cierto equilibrio.



¿Crees que Pollo Fashion es tu marca registrada?

De hecho, sí, a menudo las personas suelen llamarme Pollo Fashion al punto de creer que es mi nombre y que debería tomar en cuenta aquellas disparatadas recomendaciones que proponen que debo cambiarlo en Reniec. Aunque él sólo sea un personaje, sigue siendo potente. Las personas han tenido diversas reacciones frente al nombre y eso es bueno.



Dibujaste a los integrantes de Soda Stereo, San Martín de Porres y hasta al mismo Vargas Llosa, sin embargo, Pollo Fashion es el que tiene mucho más arrastre en los lectores. Eres ganador de un par de premios de poesía, ¿crees que la poesía te ha ayudado a ser dibujante?

La poesía me ha gravitado al punto de verla como una brújula, no puedo pasar una semana sin por lo menos mirar, tocar o leer algunas líneas de algún libro de poemas de mi biblioteca. No tengo una certeza con respecto a tu pregunta, pero tengo la sospecha que la poesía me da una perspectiva distinta en el momento de enfrentar un papel en blanco o cuando voy a interpretar la ilustración para un cuento, como que da símbolos, códigos, metáfora, más herramientas.

Hablando de un aspecto más tangible, soy mejor dibujante gracias a toda la experiencia previa, a todos los libros que he ilustrado y todas las reuniones con escritores, todo ello me ha nutrido y en cierto modo me ha hecho una mejor versión.



Daniel Maguiña también se caricaturiza con sus creaciones. (Diseño: Daniel Maguiña) El poeta también se caricaturiza con sus creaciones. (Daniel Maguiña)

¿Qué se viene ahora para Daniel Maguiña?

Estoy a punto de terminar un libro de poemas llamado 'Claroscuro para la chica del rock'. ¿Puedes creer que me falta un solo poema?, pero aún sigo esperándolo y si no llega tendré que aterrizarlo. Está estructurado como mis anteriores libros de poesía, los textos están acompañados cada uno por un dibujo. Espero publicarlo pronto.



¿Seguirás con Pollo Fashion o estás dibujando otras cosas?

Todo lo que hago está de alguna manera vinculado al mundo imaginario de Pollo Fashion, es como si todos mis libros fueran en realidad uno sólo. Ahora estoy ilustrando dos historias personales, una que vendría a ser un spin off del segundo libro de Pollo Fashion que se llama 'Mora y los fueguitos'; los fueguitos son unos personajes muy simpáticos que bien valía la pena hacerles una continuación y Mora es un personaje nuevo que vengo trabajando. El otro proyecto se llama 'Despedida', es un cómic sobre la muerte de mis abuelos y los momentos más relevantes que pasé con ellos. Estos son dos registros totalmente diferentes en cuanto a tema y estilo de dibujo. Pollo Fashion 3 también se está cocinando, vamos en etapa de guion puliendo la historia.