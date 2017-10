Saldrá libre. El Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó comparecencia restringida para Luis Mora Jáuregui, hijo del excongresista Daniel Mora, acusado de agredir brutalmente a su progenitor en plena vía pública.



En una audiencia que duró más de 5 horas, la representante de la 11 Fiscalía Penal de Lima sustentó su solicitud de prisión preventiva para Mora Jáuregui por las lesiones que sufrió el también exministro, que terminó con una pierna rota.



Sin embargo, el citado juzgado declaró infundado el pedido del Ministerio Público contra Mora Jáuregui como presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud - lesiones graves por violencia familiar en agravio de Daniel Mora.



Daniel Mora fue agredido por su propio hijo con un cuchillo

En ese sentido, Mora Jáuregui deberá cumplir determinadas reglas de conducta como no cambiar de domicilio, someterse al control biométrico cada fin de mes, acudir a las citaciones judiciales, pagar una caucion de 5 mil soles y no salir del país por 4 meses.



En caso de incumplimiento de las reglas de conducta, y previo requerimento del Ministerio Público, el Poder Judicial anunció que se le revocará la comparecencia restringida a Mora Jáuregui y ordenará en vez la prisión preventiva.



La representante del Ministerio Público se reservó el derecho de impugnar la decisión por lo que el hijo del excongresista Daniel Mora será puesto en libertad al no existir mandato de detención en su contra.

