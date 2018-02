Daniel Peredo perdió la vida este 19 de febrero en la Clínica San Felipe. El narrador deportivo ingresó a la clínica tras jugar una 'pichanga' el día de hoy. Peredo deja dos hijos, una esposa y toda una hinchada sin voz.



Hablar de Daniel Peredo es hablar de la Selección Peruana y los altibajos que ha tenido el deporte rey en nuestro país. Para el recuerdo quedará la narración del gol de Johan Fano a Argentina en el minuto 90 tras el pase del 'Loco' Vargas, atrás quedará el "Jefferson Agustín Farfán Guadalupe por tu mamacita" y el grito del gol del 'Caballito' Hurtado en Ecuador para iniciar el sueño de Rusia 2018. No hoy, Daniel, no era hoy.



Daniel Peredo fue una estrella que brillaba con luz propia y siempre quiso narrar un partido de Perú en Rusia 2018. La sensible muerte de Daniel Peredo ha puesto de luto a todo el mundo deportivo peruano. El profesionalismo de Daniel Peredo marcó a decenas de personas que trabajaron con él y a toda una hinchada peruana que vibró y lloró con las narraciones del tan querido Daniel.



Daniel Peredo y su apasionado relato de los goles de Perú ¡Locura! [VIDEO]

"Dámelo siempre" , era una de sus decenas de frases característica que tenía Daniel Peredo y marcó a millones de peruanos. La historia se cobra revanchas y Perú tenía una deuda en los Mundiales. Tuvieron que pasar casi 36 años para que la Selección Peruana clasificara a un Mundial. Daniel Peredo estuvo ahí y todos los amantes del fútbol quedaron marcados para siempre con el gol de Jefferson Farfán y la narración de Daniel Peredo.



La clasificación y el hincha



Existe una anécdota que pocos conocen tras la clasificación de Perú al Mundial Rusia 2018. Perú logró vencer a Nueva Zelanda con los goles de Jefferson Farfán y la 'Sombra' Ramos y toda la hinchada bicolor quería quedarse a vivir en el Nacional. Nadie quería despertar del hermoso sueño de clasificar a Rusia 2018.



Los minutos pasaban y el Estadio Nacional iba quedando vacío y en silencio. Pero una pequeña parte de la hincha de la bicolor pudo ver a Daniel Peredo en la cabina de transmisión y comenzó a cantarle por tantas emocionas vividas.



"Olé, olé, olé, olé, Daniel, Daniel", escucha decir a la hincha que le canta a Daniel Peredo después de tanto sufrimiento en las clasificatorias. Daniel Peredo salta y agita la camiseta blanquirroja en el aire y la tira en manera de ofrenda a la hinchada que seguía sin creer la clasificación a Rusia 2018.



Gracias a Dios, el momento quedó grabado para la posteridad y un hincha recoge la camiseta y Daniel Peredo sigue gritando y saltando. Era un hincha más.



Mira el emotivo video de Daniel Peredo y la clasificación de la Selección Peruana a Rusia 2018.