Daniel Peredo: Phillip Butters se despide del periodista deportivo [VIDEO]

La sensible muerte del periodista deportivo Daniel Peredo tocó a millones de corazones peruanos que vibraron con sus narraciones en cada encuentro de la selección peruana.



Miles de amantes del fútbol recuerdan que Phillip Butters y Daniel Peredo tuvieron una acalorada conversación sobre la era de Markarián y el tercer puesto que obtuvo en la Copa América en Argentina.



Pero el tiempo pasó y Daniel Peredo perdió la vida hace unos días por un infarto al corazón. La muerte del comentarista deportivo enlutó a miles de corazones amantes del fútbol.



Phillip Butters tuvo palabras elocuentes en un momento de gran dolor para millones de peruanos. "Cuanto te toca, te toca", manifestó Phillip Butters en la última secuencia del su programa en Willax.



"Hace un par de años yo casi me voy y bueno no me tocó, pero hay que estar preparados. Daniel era un hombre bueno. Él está con la familia que lo quiere. Daniel cree en la vida eterna. Yo sugiero que esto pase rápido", manifestó Phillip Butters en Willax.



Phillip Butter también indicó que lo mejor sería que la prensa respete a la familia de Daniel Peredo y no esté incomodando por buscar una primicia y que a Daniel hay que recordarlo con alegría.



"Hay que respetar la memoria de Daniel que le hubiera encantado que se le recuerde como se le está recordando: con felicidad. Hasta siempre, Daniel", indicó Phillip Butters.

Daniel Peredo