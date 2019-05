Daniel Salaverry quiere ser el jefe de campaña de Andrés Hurtado para su postulación como presidente en 2021

Daniel Salaverry sorprendió este sábado al presentarse como el invitado principal del programa de Andrés Hurtado 'Chibolín', donde dio detalles nunca antes revelados de su vida privada y familiar.



Luego de hablar de su paternidad temprana y de su primer trabajo como wachimán de una empresa de transportes a los 18 años, Daniel Salaverry le agradeció a Andrés Hurtado por recibirlo de manera tan fastuosa.

"Parece que estoy en 28 de Julio. Estos sillones solamente los usamos en el Congreso cuando llega el Presidente de la República así que me siento sumamente halagado de cómo me has recibido", dijo Daniel Salaverry.

"Es que estoy calentando los motores porque yo voy a ser tu presidente el 2021", le contestó Andrés Hurtado. "Y yo seré tu jefe de campaña", le aseguró el presidente del Congreso, quien además dijo que no se presentaría a la carrera presidencial porque no quiere competir con 'Chibolín'.