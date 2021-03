Tras el incidente que protagonizó con un venezolano, al candidato presidencial por Somos Perú Daniel Salaverry, se pronunció sobre lo sucedido en una entrevista en el noticiero Al Estilo Juliana de ATV. Expresidente del Congreso afirmó que el venezolano lo insultó y él respondió de la misma manera. “Nadie tiene el derecho de faltarme el respeto”, manifestó.

“Lo que hice fue simplemente defenderme, estábamos por el centro de Lima y en un semáforo en rojo, estas dos personas empiezan a golpear mi vehículo y a insultarme. Nadie tiene el derecho a insultarme, por más candidato que sea uno”, manifestó el candidato a Juliana Oxenford.

Agregó que no se corre de las personas y se bajó del vehículo a encarar a esta persona. “Yo no le voy a tirar rosas, a alguien que me tira insultos”, agregó.

Daniel Salaverry afirmó que es una personas muy tolerante y respetuosa; ‘pero que se hace respetar en cualquier circunstancia’ ”Esta persona me viene a insultar, ¿Con qué derecho?, Solamente por decir que quiero poner orden en mi país, por decir que regularicen su situación migratoria”, agregó.

SALAVERRY REITERA SU PROPUESTA DE DEPORTACIÓN

También reconoció que respondió de manera alterada porque la situación era ‘un poco complicada’, está persona le estaba faltando el respeto, además, reiteró su propuesta de deportar a los extranjeros que no quieren someterse a la leyes peruanas, ni quieran regularizar su situación migratoria.

DESCARTA SER XENOFOBO

Cuando Juliana Oxenford le preguntó si era una persona xenófoba, Daniel Salaverry descartó esta posibilidad. “Tengo muchos amigos extranjeros , que son gente de bien y que aportan mucho al país. Yo lo que estoy en contra de las personas que no han pasado los controles migratorios y que probablemente puedan tener antecedentes en su país”, expresó.

Finalmente exhortó a todos los venezolanos que regularicen sus documentos y si no están de acuerdo, ‘los deportará’.

