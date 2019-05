Daniel Salaverry revela que su primer trabajo fue de 'wachiman' en una empresa de transportes

Daniel Salaverry , el presidente del Congreso de la República, estuvo esta tarde en el programa de Andrés Hurtado 'Chibolín' y contó detalles nunca antes revelados de su vida privada. Entre ellos, habló de su primer trabajo y de cómo afrontó la paternidad a una muy temprana edad.

Según contó Daniel Salaverry, se independizó de sus padres a los 17 años y a los 18 tuvo a su primer hijo. "Mi prioridad era romperme el lomo para sacar adelante a mi familia", dijo el congresista de Fuerza Popular.

En ese sentido, contó que su primer trabajo fue de vigilante en una empresa de transportes. Según el congresista, trabajaba de 7 de la noche a 7 de la mañana cuidando la empresa y abriendo en portón para los buses que llegaban de madrugada.

Asimismo, reveló que cuando nació su primogénito estaba en segundo ciclo de arquitectura de la universidad y que decidió no dejar los estudios. Es así que se escapaba de su trabajo a las 5:30 de la mañana para poder llegar a estudiar a las 7 a.m. Agradeció a un compañero que lo cubría para que el gerente de la empresa no se dé cuenta.