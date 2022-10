Daniel Urresti afirmó estar dispuesto a reunirse con el alcalde electo de Lima, Rafael López Aliaga si lo convoca a una reunión y mejor si es ‘con un almuerzo’.

Urresti brindó una tensa entrevista con Juliana Oxenford, en la que se pronunció sobre la convocatoria del líder de Renovación Popular.

“Si el alcalde de Lima me invita a mí, como no voy a ir, a un ciudadano común y corriente, encantando y si me invita a al almorzar, mejor todavía”, manifestó el general en retiro.

Pese a que se mostró dispuesto a reunirse con Rafael López Aliaga, Daniel Urresti afirmó que no aceptaría ningún cargo del nuevo burgomaestre.

