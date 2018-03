Daniel Urresti: ‘Caín y Abel se querían más que Keiko y Kenji Fujimori’

El exministro Daniel Urresti criticó la propalación de los denominados ‘Kenjivideos’ y los comentarios de Keiko Fujimori hacia su hermano Kenji Fujimori, comparándolos a ambos con personajes del Antiguo Testamento.



“No es por nada pero tengo la impresión que Caín y Abel se querían más que Keiko y Kenji”, ironizó Daniel Urresti en su cuenta de Twitter, cuya publicación generó una gran cantiduad de ‘retuits’ y comentarios.



Este jueves, el pleno del Congreso decidirá si el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) es vacado, pero en predios de este poder del Estado se habla de ‘compra de votos’ de parte del gobierno a cambio de obras y dinero.



Moisés Mamani, legislador de Fuerza Popular, reveló que su colega Bienvenido Ramírez (No Agrupados) le ofreció obras para su región (Puno), si no apoyaba la salida del jefe de Estado. Y para corroborarlo, junto a sus compañeros de bancada, presentó una serie de videos en conferencia de prensa.



En ellos, se aprecia no solo a Ramírez, sino también a los parlamentarios Kenji Fujimori y Guillermo Bocángel, intentando convencer a Mamani de favorecer con su voto al jefe de Estado, por lo que recibiría una serie de beneficios.



A Bienvenido Ramírez se le escucha decir: “En menos de una semana (el gobierno) me dio obras, puse un montón de gente”. También se ve a Alberto Borea, abogado que defenderá al presidente de la República este jueves en el Pleno.



Borea le da a Mamani el número telefónico del ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra. En su defensa, el letrado aseguró que no tocó nada ilegal y que jamás ha participado en una compra de votos.



Tras la difusión de las imágenes, Mamani, acompañado de Daniel Salaverry, vocero del fujimorismo, dijo que iría a la Gobernación (ex Prefectura) para pedir garantías para su vida, pues teme represalias en su contra.



‘ESCANDALOSO’

Para el aprista Mauricio Mulder, lo denunciado ‘es escandaloso’. “Estoy asqueado. Kenji hace lo mismo que su papá (Alberto Fujimori) y Vladimiro Montesinos. Los congresistas que aparecen queriendo comprar votos tienen que ser denunciados constitucionalmente y no deben votar este jueves en el Pleno. También merecen el desafuero parlamentario”, precisó.



Por su parte, el jefe de Estado, antes de la difusión de los videos, minimizó las acusaciones de ‘compra de votos’ y las calificó de ‘cuentazos’.

