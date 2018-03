El ex ministro del Interior Daniel Urresti usó su cuenta de Twitter para hacer una pregunta, que ha tomado por sorpresa a algunos: "¿Que piensan de que lance mi candidatura por la alcaldía de Lima?", escribió el ex candidato presidencial del Partido Nacionalista.



Urresti, quien ha sido acusado de haber sido el autor intelectual del asesinato del periodista Hugo Bustíos y de abusar sexualmente de Ysabel Rodríguez, dijo estar "seguro de que podría hacer cosas importantes por Lima".



"Estimados tuiteros, estoy seguro de que podría hacer cosas importantes por Lima, particularmente en problemas como el tráfico y la seguridad! Sinceramente ¿que piensan de que lance mi candidatura por la alcaldía de Lima?", tuiteó Urresti.



Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar. "Perdón ex ministro, pero qué le puede ofrecer usted en planificación urbana, sostenibilidad, modernización y seguridad a esta ciudad??", le cuestionó un usuario.



A lo que Urresti respondió: "Los pantalones para tomar las mejores decisiones sin ceder a presiones y sin robar. Por supuesto que me rodearía de los mejores especialistas".



"¿Un acusado de violación y asesinato? Nica", reaccionó otro tuitero. Nuevamente, Urresti no demoró en contestar: "El juicio acaba en un mes".