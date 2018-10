Daniel Urresti: Una entrevista que terminó con periodista de Trome en el suelo y con la cara hinchada | FOTOS

Por: Oscar Torres

Siempre me preguntaré si fueron los matones que rodearon ayer a Daniel Urresti quienes me metieron cabe para que, estando de espaldas en plena avenida, me desplomara pudiendo hoy lamentar una tragedia. Muy mal, general. Una total falta de humanidad al mirar despectivamente, por decirlo menos, aunque no me sorprende con sus antecedentes.



Pero comencemos desde el principio. Apenas llegué ayer alrededor de la una de la tarde a las cercanías del Mercado Central, escuché a un transportista que lo encaraba: ‘Usted ha dicho en una entrevista que va a eliminar el taxi colectivo y nosotros somos gente pobre que necesitamos trabajar. No nos deje en la calle’. Daniel Urresti promete conversar.

En buena onda nos acercamos, ya que en todo momento fue escurridizo con Trome porque, según una de sus allegadas, el Grupo para el que trabajo ‘no lo quiere’. Bueno, en mi celular tengo los ‘wasaps’ que confirman que en todo momento le solicité entrevistarlo. Y así comenzó el diálogo.



General Urresti, soy Oscar Torres, lo he entrevistado tres veces cuando usted era ministro del Interior de Humala. ¿Se considera ganador para este domingo?

No, no, si me considerara ganador estaría en mi casa esperando. Hay que seguir luchando voto a voto hasta el último día.

Usted ha dicho que hay un ‘complot’ en su contra, ¿a quiénes se refiere?

El contexto es el siguiente. Faltando pocos días para la elección vuelven con un ‘refrito’, presentan una sentencia que ya está en la Corte Suprema. Saben que el Jurado Nacional de Elecciones ha dado respuesta a eso, y mientras esté en la Corte Suprema no es firme y por lo tanto, no va. Eso lo hacen por bajarme.



Pero ¿quiénes son?

Los grupos económicos poderosos que buscan mantener un ‘statu quo’.

¿De sus rivales quién es más ‘peligroso’? ¿Reggiardo o Muñoz?

No lo sé, no lo sé. El último domingo hubo un debate, por ejemplo, lo que ha dicho Velarde, Beingolea, Guerra García...



¿Y quién le gustó más?

A todos nos gustó más el candidato de la izquierda, Fernández.

En ese momento se produce mi aparatosa caída. Ellos dicen que me tropecé. Yo no lo creo. El grupo de ‘chalecos’ de Urresti estaba detrás de mí. Sin embargo, lo que es preocupante para alguien que quiere gobernar Lima es su total indiferencia y falta de humanidad frente al hecho. Ni siquiera se acercó para preguntar cómo estaba. Resultado: mis rodillas, codos y mi rostro (pómulo derecho) magullados. En 27 años de carrera profesional nunca me pasó algo así. Pero seguí preguntando...

General, seguimos de pie. ¿Qué va a hacer los primeros cien días, de ser elegido alcalde?

Esos primeros cien días, acá en Lima, no juegan. Acá en Lima el próximo año necesitamos todo el año para poder solucionar dos temas urgentes: disminuir la delincuencia, por lo menos a la mitad, y solucionar el tráfico. Es decir, que te puedas movilizar de un punto a otro mucho más rápido.

¿Es Jorge Muñoz el candidato de los ricos como usted manifestó? Porque él dice que usted es el verdadero candidato de un rico (José Luna)

Yo no he dicho que es candidato de los ricos. Yo he dicho que, durante los primeros tres o cuatro meses, me he dedicado a visitar las laderas, los asentamientos humanos y los distritos más lejanos. Yo me he criado en una invasión desde los seis años, cuando no había agua ni desagüe. He vivido ahí hasta los 18 años... Si tú te vas a Miraflores, nadie te va a pedir agua y desagüe, pues.



¿Piensa salir libre del caso Bustíos (donde se le acusa de asesinato)?

Definitivamente yo soy inocente. Soy inocente. No encuentro yo que mañana (hoy) puedan sentenciarme. Van a declarar mi inocencia.

¿Cuál es el principal problema de Lima?

Es la falta de seguridad ciudadana, seguida por el transporte. Todo lo demás hay que solucionarlo inmediatamente después.



Se me acercan unos tipos siniestros muy pegados a Urresti que me amenazan: ‘Ya pues compadre, vas media cuadra entrevistando, cánsate’. Solo atino a responder: ‘Caballero, solo estoy trabajando, para eso me pagan, para preguntar’. El candidato parece disfrutar del momento, pues en ningún momento dice que está hablando con un periodista...

Según lo establecido por el Poder Judicial, Alberto Fujimori volverá a la cárcel, ¿qué piensa?

Todos somos ciudadanos y lo primero que tenemos que aprender es a cumplir lo que ordena el Poder Judicial. En este momento hay gente que estará alegre y gente que estará triste.



¿Para usted, Reggiardo es el verdadero candidato del fujimorismo?

Según tengo entendido, él ayer (miércoles) ha dicho que es de fuerza fujimorista. Creo que él mismo ha respondido esa pregunta.

¿Usted sacaría los militares a la calle?

No es posible sacar a los militares a la calle, se tiene que declarar un estado de emergencia que nos quita una serie de derechos constitucionales y no estamos para eso. Ya hemos tenido experiencias sobre eso y es lo peor que se puede hacer. México y Brasil lo están viviendo en este momento.



Gracias, general, ojalá que gane este domingo el más capaz, honesto, pero sobre todo, el más humano...

(Sin respuesta, simplemente se fue).